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Українка стала однією з найвпливовіших жінок у світі в 2022: хто вона?

Олександра Матвійчук (фото: facebook.com/olexandra.matviychuk)
Автор: Юлія Гаюк

Щороку видання Financial Times складає рейтинг найвпливовіших жінок у світі. У 2022 році до цього списку увійшла українка Олександра Матвійчук.

Вплив її діяльності на суспільство відзначили у категорії "Лідери".

Про це повідомляють на сайті Financial Times.

Що відомо про Олександру Матвійчук?

Олександра є керівницею "Центру громадянських свобод". Ця правозахисна організація здійснює моніторинг законопроєктів на відповідність стандартам дотримання прав людини.

На час повномасштабної війни Росії в Україні Центр долучився до документування подій, в яких вбачаються ознаки злочинів окупантів на війні.

Вплив діяльності Олександри Матвійчук на суспільство відзначили у категорії "Лідери". До речі, цього року вона також отримала Нобелівську премію миру.

Українка в списку лідерів 2022 року (фото: ft.com)

"Замість квітів від місцевих жителів, Росія зіткнулася з сильною, волелюбною нацією, яка не хотіла здаватися. У відповідь російські війська вчиняють жорстоку фізичну та психологічну війну: бомбардування, зґвалтування, тортури та депортації. 39-річна юристка та правозахисниця Олександра Матвійчук віддано документує докази воєнних злочинів в Україні через Центр громадянських свобод, який вона очолює", - пише видання.

Українка розділила номінацію із Санною Марін, Сереною Вільямз і Меґан Маркл.

Олександра Матвійчук (фото: facebook.com/olexandra.matviychuk)

Раніше українок також включали до рейтингів за версією видання Time.

А два київських університети увійшли до рейтингу найкращих у світі.

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