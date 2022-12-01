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Украинка стала одной из самых влиятельных женщин в мире в 2022 году: кто она?

Александра Матвийчук (фото: facebook.com/olexandra.matviychuk)
Автор: Юлия Гаюк

Каждый год издание Financial Times составляет рейтинг самых влиятельных женщин в мире. В 2022 году в этот список вошла украинка Александра Матвийчук.

Влияние ее деятельности на общество отметили в категории "Лидеры".

Об этом сообщают на сайте Financial Times.

Что известно об Александре Матвийчук?

Александра является руководительницей "Центра гражданских свобод". Эта правозащитная организация осуществляет мониторинг законопроектов на соответствие стандартам соблюдения прав человека.

Во время полномасштабной войны России в Украине Центр приобщился к документированию событий, в которых усматриваются признаки преступлений оккупантов на войне.

Влияние деятельности Александры Матвийчук на общество отметили в категории "Лидеры". Кстати, в этом году она получила Нобелевскую премию мира.

Украинка в списке лидеров 2022 года (фото: ft.com)

"Вместо цветов от местных жителей, Россия столкнулась с сильной, свободолюбивой нацией, которая не хотела сдаваться. В ответ российские войска совершают жестокую физическую и психологическую войну: бомбардировки, изнасилования, пытки и депортации. 39-летняя юрист и правозащитник военных преступлений в Украине из-за возглавляемого ею Центра гражданских свобод", - пишет издание.

Украинка разделила номинацию с Санной Марин, Сереной Уильямз и Меган Маркл.

Александра Матвийчук (фото: facebook.com/olexandra.matviychuk)

Ранее украинок также включали в рейтинги по версии Time.

А два киевских университета вошли в рейтинг лучших в мире.

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