Два київські виші увійшли до рейтингу найкращих у світі: які саме

Університети Києва увійшли в рейтинг кращих у світі (фото: Freepik)

Два університети Києва потрапили до рейтингу найкращих у світі за можливістю працевлаштування випускників.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.