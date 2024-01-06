В Україні змінюються правила зарахування на "бюджет": як отримати безкоштовну освіту

Що зміниться для абітурієнтів

"Уряд підтримав відповідний законопроєкт. Нині на бюджеті навчається приблизно 40% вступників, решта - на контракті. Наша мета - відійти від "чорно-білого" поділу "бюджетник-контрактник" і збільшити кількість студентів, які отримують державну підтримку для здобуття вищої освіти у формі грантів", - пише Лісовий.

Вступники, залежно від результатів ЗНО/НМТ, будуть отримувати державний грант. Він частково або повністю покриватиме вартість навчання в ЗВО.

Проте система державного замовлення збережеться для тих спеціальностей, які першочергово потрібні державі: медики, педагоги, інженери, енергетики тощо. Так само збережуться пільги для вступників із вразливих категорій.

Відповідно до змін у МОН очікують, що протягом п'яти років після ухвалення закону від 60 до 70% студентів здобуватимуть частково чи повністю безкоштовно, а решта 30-40% - на основі контракту.

Як буде здійснюватися зарахування

Зараз зарахування на "бюджет" залежить від конкурсного бала та пропозицій університетів щодо обсягів підготовки фахівців. Натомість після ухвалення змін пріоритетом так само залишиться бал і додадуть попит держави на конкретну спеціальність.

Стосовно зарахування на "контракт", то наразі воно здійснюється на умовах повного фінансування за власні кошти.

А стане здійснюватися: