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В Украине изменяются правила зачисления на "бюджет": как получить бесплатное образование

Как поступить в бюджет (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

В Украине идет реформирование высшего образования. В МОН планируют внедрить новую систему поступления на обучение по государственному заказу. Таким образом, "бюджетных" мест станет больше.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост министра образования и науки Оксена Лисового в Facebook.

Что изменится для абитуриентов

"Правительство поддержало соответствующий законопроект. Сейчас на бюджете учится примерно 40% поступающих, остальные - на контракте. Наша цель - отойти от "черно-белого" разделения "бюджетник-контрактник" и увеличить количество студентов, получающих государственную поддержку для получения высшего образования в форме грантов", - пишет Лисовый.

Поступающие в зависимости от результатов ВНО/НМТ будут получать государственный грант. Он будет частично или полностью покрывать стоимость обучения в ЗВО.

Однако система государственного заказа сохранится для тех специальностей, которые в первую очередь нужны государству: медики, педагоги, инженеры, энергетики и т. д. Так же сохранятся льготы для поступающих из уязвимых категорий.

Согласно изменениям в МОН ожидают, что в течение пяти лет после принятия закона от 60 до 70% студентов будут получать образование частично или полностью бесплатно, а остальные 30-40% - на основе контракта.

Как будет осуществляться зачисление

Сейчас зачисление на "бюджет" зависит от конкурсного балла и предложений университетов по объемам подготовки специалистов. Зато после принятия изменений приоритетом так же останется балл и добавят спрос государства на конкретную специальность.

Что касается зачисления на "контракт", то оно осуществляется на условиях полного финансирования за собственные средства.

А станет производиться:

  • на принципах полного или частичного софинансирования с государством
  • за средства льготных кредитов
  • за собственные средства

Ранее мы рассказывали, как будет проходить поступление в вузы в 2024 году.

Читайте также, какие университеты были популярными в 2023 году среди абитуриентов.

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