В Украине изменяются правила зачисления на "бюджет": как получить бесплатное образование

Что изменится для абитуриентов

"Правительство поддержало соответствующий законопроект. Сейчас на бюджете учится примерно 40% поступающих, остальные - на контракте. Наша цель - отойти от "черно-белого" разделения "бюджетник-контрактник" и увеличить количество студентов, получающих государственную поддержку для получения высшего образования в форме грантов", - пишет Лисовый.

Поступающие в зависимости от результатов ВНО/НМТ будут получать государственный грант. Он будет частично или полностью покрывать стоимость обучения в ЗВО.

Однако система государственного заказа сохранится для тех специальностей, которые в первую очередь нужны государству: медики, педагоги, инженеры, энергетики и т. д. Так же сохранятся льготы для поступающих из уязвимых категорий.

Согласно изменениям в МОН ожидают, что в течение пяти лет после принятия закона от 60 до 70% студентов будут получать образование частично или полностью бесплатно, а остальные 30-40% - на основе контракта.

Как будет осуществляться зачисление

Сейчас зачисление на "бюджет" зависит от конкурсного балла и предложений университетов по объемам подготовки специалистов. Зато после принятия изменений приоритетом так же останется балл и добавят спрос государства на конкретную специальность.

Что касается зачисления на "контракт", то оно осуществляется на условиях полного финансирования за собственные средства.

А станет производиться: