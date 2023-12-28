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Названо найпопулярніші ВНЗ 2023 року: куди вступали абітурієнти

Україна, Четвер 28 грудня 2023 10:40
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Названо найпопулярніші ВНЗ 2023 року: куди вступали абітурієнти Найпопулярніші ВНЗ 2023 року (фото: Getty Images)
Автор: Юлія Гаюк

У МОН назвали найпопулярніші університети серед вступників у 2023 році. До переліку увійшли як вищі навчальні заклади, так і професійні коледжі, училища тощо.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис міністра освіти й науки Оксена Лісового у Facebook.

Найпопулярніші заклади передфахової освіти

За кількістю поданих заяв лідерами стали:

  • ВСП "Фаховий коледж інженерії, управління та землевпорядкування НАУ" - 2 264 заяв
  • ВСП "Хмельницький політехнічний фаховий коледж" НУ "Львівська політехніка" - 2 238
  • Київський фаховий коледж зв'язку - 2 222
  • ВСП "Фаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій ЗУНУ" - 2 173
  • ВСП "Фаховий коледж інформаційних технологій" НУ "Львівська політехніка" - 1 888
  • ВСП "Рівненський фаховий коледж НУБІПУ" - 1 823
  • ВСП "Житлово-комунальний фаховий коледж ХНУМГ ім. О.М. Бекетова" - 1 802
  • ВСП "Київський фаховий коледж комп'ютерних технологій та економіки НАУ" - 1 727
  • ВСП "Одеський технічний фаховий коледж ОНТУ" - 1639
  • Івано-Франківський фаховий коледж технологій та бізнесу - 1 636

Названо найпопулярніші ВНЗ 2023 року: куди вступали абітурієнти

Найпопулярніші заклади вищої освіти

За кількістю поданих заяв рейтинг такий:

  • Національний університет "Львівська політехніка" - 36 079
  • Львівський національний університет імені Івана Франка - 32 686
  • НТУУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" - 31 155
  • Київський національний університет ім. Тараса Шевченка - 31 059
  • Національний авіаційний університет - 20 826
  • Державний торговельно-економічний університет - 20 174
  • Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича - 15 310
  • Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника - 15 177
  • Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана - 14 128
  • Національний університет біоресурсів і природокористування України - 13 635

Названо найпопулярніші ВНЗ 2023 року: куди вступали абітурієнти

Раніше в МОН назвали найкращі університети України у 2023 році.

Читайте також, чому студент заборгував університетові 200 тисяч гривень після навчання.

А ще розповідали, чи можуть мобілізувати студента, який здобуває другу вищу освіту.

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