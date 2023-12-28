Названо найпопулярніші ВНЗ 2023 року: куди вступали абітурієнти

У МОН назвали найпопулярніші університети серед вступників у 2023 році. До переліку увійшли як вищі навчальні заклади, так і професійні коледжі, училища тощо.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис міністра освіти й науки Оксена Лісового у Facebook.