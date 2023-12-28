Названо найпопулярніші ВНЗ 2023 року: куди вступали абітурієнти
Найпопулярніші ВНЗ 2023 року (фото: Getty Images)
У МОН назвали найпопулярніші університети серед вступників у 2023 році. До переліку увійшли як вищі навчальні заклади, так і професійні коледжі, училища тощо.
Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис міністра освіти й науки Оксена Лісового у Facebook.
Найпопулярніші заклади передфахової освіти
За кількістю поданих заяв лідерами стали:
- ВСП "Фаховий коледж інженерії, управління та землевпорядкування НАУ" - 2 264 заяв
- ВСП "Хмельницький політехнічний фаховий коледж" НУ "Львівська політехніка" - 2 238
- Київський фаховий коледж зв'язку - 2 222
- ВСП "Фаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій ЗУНУ" - 2 173
- ВСП "Фаховий коледж інформаційних технологій" НУ "Львівська політехніка" - 1 888
- ВСП "Рівненський фаховий коледж НУБІПУ" - 1 823
- ВСП "Житлово-комунальний фаховий коледж ХНУМГ ім. О.М. Бекетова" - 1 802
- ВСП "Київський фаховий коледж комп'ютерних технологій та економіки НАУ" - 1 727
- ВСП "Одеський технічний фаховий коледж ОНТУ" - 1639
- Івано-Франківський фаховий коледж технологій та бізнесу - 1 636
Найпопулярніші заклади вищої освіти
За кількістю поданих заяв рейтинг такий:
- Національний університет "Львівська політехніка" - 36 079
- Львівський національний університет імені Івана Франка - 32 686
- НТУУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" - 31 155
- Київський національний університет ім. Тараса Шевченка - 31 059
- Національний авіаційний університет - 20 826
- Державний торговельно-економічний університет - 20 174
- Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича - 15 310
- Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника - 15 177
- Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана - 14 128
- Національний університет біоресурсів і природокористування України - 13 635
Раніше в МОН назвали найкращі університети України у 2023 році.
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