Вступ 2024 по-новому: як будуть приймати у виші цього року

У 2024 році зміняться деякі правила при прийомі у вищі навчальні заклади Україні - на здобуття освіти ступеня бакалаврату та магістратури. Про це йдеться у проєкті Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2024 році.

Що зміниться для вступників, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Osvita.

Вступ до закладів вищої освіти відбуватиметься на підставі результатів национального мультипредметного тесту (НМТ). Основною новацією проведення вступної компанії стане збільшення кількості предметів до чотирьох.

Обов'язкові тести:

Українська мова

Математика

Історія Україна

Предмет на вибір:

Українська література

Географія

Біологія

Фізика

Хімія

Англійська мова

Німецька мова

Французька мова

Іспанська мова

Друге важливе нововведення: вступники на мистецькі та спортивні спеціальності не лише проходитимуть творчий конкурс, як це було в попередні роки, а й складатимуть мультитест.

Замість результатів НМТ 2024 року, можна буде скористатися результатами НМТ 2022, НМТ 2023, ЗНО 2021 чи матурального іспиту.

Усі вступники у 2024 році братимуть участь у конкурсному відборі з використанням однакового розрахунку конкурсного балу.

Вступники будуть допускатись до конкурсного відбору на бюджетні місця в разі наявності конкурсного бала не менше ніж 130 (до абітурієнтів - дітей загиблих захисників України ця умова не застосовуватиметься).

Для спеціальностей "Право", "Публічне управління та адміністрування", "Міжнародні відносини", "Фармація, промислова фармація", "Стоматологія", "Медицина", "Педіатрія" конкурсний бал для вступу не може бути меншим ніж 150 балів.

Для розрахунку конкурсного бала абітурієнтів використовуватимуться вагові коефіцієнти предметів НМТ, які будуть збережені з 2023 року.

У вступній кампанії 2024 року не планується використовувати середні бали раніше здобутих документів про освіту та сільський коефіцієнт.

Натомість як і у 2023 році, буде використаний регіональний та галузевий коефіцієнти.

У 2024 році передбачено збереження пільг та пільгових категорій, зокрема для жителів тимчасово окупованих територій. Водночас скасований вступ без результатів НМТ на контракт на спеціальності, які мають особливу державну підтримку.

Також скасований вступ без ЄВІ та ЄФВВ у магістратуру за тим самим джерелом фінансування на ту ж саму спеціальність у виш, який закінчив випускник бакалаврату поточного року, який проживає на тимчасово окупованій території.

Громадське обговорення документа триватиме до 31 січня.