В Україні змінять умови погашення кредитів: що це означає

В Україні планують змінити умови погашення кредитів. Нововведення стосуватиметься деяких переселенців і громадян України, що проживають на територіях, які найбільше постраждали від бойових дій.
Про це повідомили в пресслужбі Мінреінтеграції.
21 лютого Уряд підтримав розроблені Мінреінтеграцією законопроєкти, які передбачають полегшення умов погашення окремих видів споживчих кредитів.
Зазначається, що це стосуватиметься позик, які видавались на наступні цілі:
Також у міністерстві пояснюють, що такі кредити не передбачають заставу у вигляді нерухомого чи рухомого майна, але відсоткова ставка за ними часто є надвисокою - 50 - 100% річних.
При цьому варто зазначити, що дія законопроєктів не поширюватиметься на наступні кредити:
Послугою зможуть скористатися такі категорії українців:
Зменшення кредитного навантаження буде обов'язковим на період воєнного стану та впродовж ще 30 днів після нього.
У міністерстві зазначають, що ухвалені законопроєкти найближчим часом будуть внесені до Верховної Ради.
Раніше ми повідомляли про те, як змінились середні ставки на видачу кредиту у 2023 році.
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