В Украине изменят условия погашения кредитов: что это значит

В Украине планируют изменить условия погашения кредитов. Нововведение будет касаться некоторых переселенцев и граждан Украины, которые проживают на территориях, наиболее пострадавших от боевых действий.
Об этом сообщили в пресс-службе Минреинтеграции.
21 февраля Правительство поддержало разработанные Минреинтеграцией законопроекты, которые предусматривают облегчение условий погашения отдельных видов потребительских кредитов.
Отмечается, что это касается займов, которые выдавались на следующие цели:
Также в министерстве объясняют, что такие кредиты не предусматривают залог в виде недвижимого или движимого имущества, но процентная ставка по ним часто является сверхвысокой - 50 - 100% годовых.
При этом следует отметить, что действие законопроектов не будет распространяться на следующие кредиты:
Услугой смогут воспользоваться следующие категории:
Уменьшение кредитной нагрузки будет обязательным на период военного положения и еще 30 дней после него.
В министерстве отмечают, что принятые законопроекты в ближайшее время будут внесены в Верховную Раду.
Ранее мы сообщали о том, как изменились средние ставки на выдачу кредита в 2023 году.
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