Ціни на молочку в Україні змінились: що подорожчало найбільше

На українському ринку зросли ціни на молочну продукцію. За рік найбільше збільшилась вартість сиру.

Які ціни

Станом на 1 травня, сири в українських торгівельних мережах в середньому коштують 628,82 грн/кг. Порівняно з квітнем, ціна зросла на 8,95 грн і майже на 195,75 грн порівняно з травнем минулого року.

Також ціна на ультрапастеризоване питне молоко станом на 1 травня склала 46,13 грн/кг, що 70 коп. більше, ніж у квітні. Порівняно з минулим роком ціна на молоко тривалого зберігання виросла на 7,35 грн.

А подешевшало в супермаркетах молоко жирністю 2,5%. Ціна склала 39,12 грн/кг, що на 36 коп. менше, ніж у квітні. Однак, на 5,5 грн більше, ніж рік тому.

Ціна на вершки стерилізовані залишилась незмінною - 144,45 грн/кг порівняно з квітнем. Однак вартість виросла на 34,57 грн порівняно з минулим роком.

Що з цінами на йогурт

Експерти кажуть, що збільшилась ціна на йогурт питний. Зараз він коштує 82,32 грн/кг, що на 2,39 грн більше, ніж у квітні. За рік йогурт подорожчав на 10,18 грн.

Вершкове масло зараз коштує 386,88 грн/кг. З квітня ціна збільшилась на 12,01 грн. Порівняно з травнем 2022 року товар виріс на 43,94 грн.

"Спред подорожчав на 11,09 грн (+5,5%) за останній місяць. Станом на 1 травня він коштував 201,14 грн/кг. За рік ціна на товар виросла на 62,98 грн (+31,3%)", - повідомили експерти.

За даними сайту "Мінфін", станом на 11 травня, ціни на сметану та сир плавлений в українських супермаркетах такі: