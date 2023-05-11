Ціни на молочку в Україні змінились: що подорожчало найбільше
На українському ринку зросли ціни на молочну продукцію. За рік найбільше збільшилась вартість сиру.
Про це свідчать результати моніторингу Асоціації виробників молока (АВМ).
Які ціни
Станом на 1 травня, сири в українських торгівельних мережах в середньому коштують 628,82 грн/кг. Порівняно з квітнем, ціна зросла на 8,95 грн і майже на 195,75 грн порівняно з травнем минулого року.
Також ціна на ультрапастеризоване питне молоко станом на 1 травня склала 46,13 грн/кг, що 70 коп. більше, ніж у квітні. Порівняно з минулим роком ціна на молоко тривалого зберігання виросла на 7,35 грн.
А подешевшало в супермаркетах молоко жирністю 2,5%. Ціна склала 39,12 грн/кг, що на 36 коп. менше, ніж у квітні. Однак, на 5,5 грн більше, ніж рік тому.
Ціна на вершки стерилізовані залишилась незмінною - 144,45 грн/кг порівняно з квітнем. Однак вартість виросла на 34,57 грн порівняно з минулим роком.
Що з цінами на йогурт
Експерти кажуть, що збільшилась ціна на йогурт питний. Зараз він коштує 82,32 грн/кг, що на 2,39 грн більше, ніж у квітні. За рік йогурт подорожчав на 10,18 грн.
Вершкове масло зараз коштує 386,88 грн/кг. З квітня ціна збільшилась на 12,01 грн. Порівняно з травнем 2022 року товар виріс на 43,94 грн.
"Спред подорожчав на 11,09 грн (+5,5%) за останній місяць. Станом на 1 травня він коштував 201,14 грн/кг. За рік ціна на товар виросла на 62,98 грн (+31,3%)", - повідомили експерти.
За даними сайту "Мінфін", станом на 11 травня, ціни на сметану та сир плавлений в українських супермаркетах такі:
- сметана "Президент" 15% - 39,95 грн/350 г;
- сметана "Простоквашино" 20% - 42,50 грн/340 г;
- сир плавлений "Ферма" 55% - 17,82 грн/ 70г;
- сир кисломолочний - 61 грн/ 300г;
Раніше ми повідомляли, які продукти в Україні найбільше подешевшали за останній місяць.
Також ми писали, що свинина за місяць подорожчала на 20%.