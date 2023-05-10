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Ціни на продукти в Україні: що подешевшало за останній місяць

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Україна, Середа 10 травня 2023 15:45
Ціни на продукти в Україні: що подешевшало за останній місяць Фото: продукти почали дешевшати (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Середні ціни на продукти харчування у квітні 2023 року порівняно з березнем зросли на 0,3%. Продуктова інфляція різко сповільнилася, а на окремі товари ціни знизилися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики (Держстат).

За даними статистичного відомства, серед продуктів найбільше подорожчали м'ясо та м'ясопродукти - на 3,3%.

Риба та рибопродукти подорожчали на 0,5%, хліб на 0,3%, овочі на 0,3%, макаронні вироби на 0,2%.

Ціни на хліб та хлібопродукти та олію не змінилися.

Водночас яйця подешевшали на 8,7%, олія на 1,6%, фрукти на 0,4%, молоко на 0,8%, цукор на 0,3%, сир та м'який сир на 0,1%.

Ціни на продукти в Україні: що подешевшало за останній місяць

Споживчі ціни в Україні у квітні 2023 року, порівняно з квітнем минулого року, зросли на 17,9%.

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Державна служба статистики Ціни на продукти
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