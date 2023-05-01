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Свинина за місяць подорожчала на 20%. Що буде з цінами далі

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Україна, Понеділок 01 травня 2023 13:31
Свинина за місяць подорожчала на 20%. Що буде з цінами далі Фото: ціни на свинину в Україні зросли на 20% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Закупівельні ціни на свинину в живій вазі не змінювалися на початку 2023 року, але у квітні зросли більш ніж на 20%. Очікується збереження цін на поточному рівні.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу агрохолдингу KSG Agro.

За даними прес-служби, якщо у першому кварталі середня ціна свиней забійних кондицій становила 67,76 грн/кг, то вже у квітні досягла 79,95 грн/кг, а в останній тиждень - 83,06 грн/кг.

"Після цінового затишшя у першому кварталі з початком весни ми спостерігали активність заготівельників, які збільшували закупівлі свинини, у тому числі в очікуванні підвищеного попиту в передпасхальний період. Водночас пропозиція якісної кондиційної свинини у військовий період була і залишається стриманою. Результатом стало підвищення закупівельних цін", - заявив голова Ради директорів KSG Agro Сергій Касьянов.

За його словами, "зараз зберігається рівень пропозиції, який нижчий від попиту на свинину. При цьому вітчизняні виробники свинини не можуть повністю задовольнити попит, оскільки під час передпасхальної активності заготівельників максимально розпродавали свинину в живій вазі, а деякі продавали свиней навіть раніше від планових термінів, то є з меншою вагою".

На думку Касьянова, у найближчій перспективі ціни на свинину у живій вазі будуть у коридорі 75-85 грн/кг.

За даними асоціації "Свиноводи України" (АСУ) середня ціна закупівлі свиней забійних кондицій у січні-березні 2023 року склала 67,76 грн/кг, що на 0,6% нижче, ніж у четвертому кварталі 2022-го.

Нагадаємо, БУ значно покращив прогноз щодо інфляції. НБУ прогнозує, що зростання споживчих цін до кінця 2023 року становитиме 14,8%. У січні НБУ очікував інфляцію на рівні 18,7%.

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