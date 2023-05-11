Цены на молочку в Украине изменились: что подорожало больше всего
На украинском рынке выросли цены на молочную продукцию. За год больше всего увеличилась стоимость сыра.
Об этом свидетельствуют результаты мониторинга Ассоциации производителей молока (АПМ).
Какие цены
По состоянию на 1 мая, сыры в украинских торговых сетях в среднем стоят 628,82 грн/кг. По сравнению с апрелем цена выросла на 8,95 грн и почти на 195,75 грн по сравнению с маем прошлого года.
Также цена на ультрапастеризованное питьевое молоко по состоянию на 1 мая составила 46,13 грн/кг, что 70 коп. больше, чем в апреле. По сравнению с прошлым годом, цена на молоко длительного хранения выросла на 7,35 грн.
А подешевело в супермаркетах молоко жирностью 2,5%. Цена составила 39,12 грн/кг, что на 36 коп. меньше, чем в апреле. Однако на 5,5 грн больше, чем год назад.
Цена на сливки стерилизованные осталась неизменной - 144,45 грн/кг по сравнению с апрелем. Однако стоимость выросла на 34,57 грн по сравнению с прошлым годом.
Что с ценами на йогурт
Эксперты говорят, что выросла цена на йогурт питьевой. Сейчас он стоит 82,32 грн/кг, что на 2,39 грн больше, чем в апреле. За год йогурт подорожал на 10,18 грн.
Сливочное масло сейчас стоит 386,88 грн/кг. С апреля цена увеличилась на 12,01 грн. По сравнению с маем 2022 товар вырос на 43,94 грн.
"Спред подорожал на 11,09 грн (+5,5%) за последний месяц. По состоянию на 1 мая он стоил 201,14 грн/кг. За год цена на товар выросла на 62,98 грн (+31,3%)", - сообщили эксперты.
По данным сайта "Минфин", по состоянию на 11 мая, цены на сметану и сыр плавленый в украинских супермаркетах таковы:
- сметана "Президент" 15% - 39,95 грн/350 г;
- сметана "Простоквашино" 20% - 42,50 грн/340 г;
- сыр плавленый "Ферма" 55% - 17,82 грн/70г;
- творог - 61 грн/300г;
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