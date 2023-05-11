Цены на молочку в Украине изменились: что подорожало больше всего

На украинском рынке выросли цены на молочную продукцию. За год больше всего увеличилась стоимость сыра.

Какие цены

По состоянию на 1 мая, сыры в украинских торговых сетях в среднем стоят 628,82 грн/кг. По сравнению с апрелем цена выросла на 8,95 грн и почти на 195,75 грн по сравнению с маем прошлого года.

Также цена на ультрапастеризованное питьевое молоко по состоянию на 1 мая составила 46,13 грн/кг, что 70 коп. больше, чем в апреле. По сравнению с прошлым годом, цена на молоко длительного хранения выросла на 7,35 грн.

А подешевело в супермаркетах молоко жирностью 2,5%. Цена составила 39,12 грн/кг, что на 36 коп. меньше, чем в апреле. Однако на 5,5 грн больше, чем год назад.

Цена на сливки стерилизованные осталась неизменной - 144,45 грн/кг по сравнению с апрелем. Однако стоимость выросла на 34,57 грн по сравнению с прошлым годом.

Что с ценами на йогурт

Эксперты говорят, что выросла цена на йогурт питьевой. Сейчас он стоит 82,32 грн/кг, что на 2,39 грн больше, чем в апреле. За год йогурт подорожал на 10,18 грн.

Сливочное масло сейчас стоит 386,88 грн/кг. С апреля цена увеличилась на 12,01 грн. По сравнению с маем 2022 товар вырос на 43,94 грн.

"Спред подорожал на 11,09 грн (+5,5%) за последний месяц. По состоянию на 1 мая он стоил 201,14 грн/кг. За год цена на товар выросла на 62,98 грн (+31,3%)", - сообщили эксперты.

По данным сайта "Минфин", по состоянию на 11 мая, цены на сметану и сыр плавленый в украинских супермаркетах таковы: