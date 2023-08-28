В Україні спростили процедуру оформлення відпусток і звільнення військових: що нового

Що треба знати про онлайн документацію

Раніше усі документи, пов’язані з проходженням ВЛК, а також оформленням відпусток для продовження лікування чи звільнення військовослужбовця передавалися в паперовому вигляді. Це ускладнювало та затягувало процеси.

"Кабмін затвердив порядок електронного документообігу, який спростить взаємодію між усіма суб'єктами системи, що взаємодіють з військовослужбовцями в рамках військово-лікарської комісії, включаючи військові частини, центри комплектування та медичні заклади. Такий підхід звільняє військовослужбовців від ролі "кур'єра", а замість цього надає можливість швидко отримати документи, необхідні для проходження огляду та реалізації рішень ВЛК", - написала заступник Міністра оборони України Ганна Маляр в каналі Telegram.

Які документи подаватимуться онлайн під час ВЛК:

іменні списки військовослужбовців, які перебувають на лікуванні в закладах охорони здоров’я

постанови ВЛК у вигляді свідоцтва про хворобу або довідки

довідки про обставини травмувань військових

виписки з медичної карти амбулаторного та стаціонарного хворого

рапорти військовослужбовців про надання їм відпустки для лікування або звільнення з військової служби за станом здоров’я

витяги з наказів військової частини

Як військовим отримати відпустку

Під час дії воєнного стану військовослужбовцям надається частина щорічної основної відпустки загальною тривалістю не більше 30 календарних днів, а також відпустка за сімейними обставинами та з інших поважних причин із збереженням грошового забезпечення тривалістю не більше 10 календарних днів.

Яка процедура отримання відпустки:

військовослужбовець подає рапорт безпосередньому командиру

командир передає рапорт до штабу в/ч на розгляд командира в/ч

командир приймає рішення щодо надання відпустки

По прибутті до місця проведення відпустки військовослужбовець має наступного дня стати на облік у найближчому ТЦК та СП, а за день перед вибуттям до місця служби - знятися з обліку.