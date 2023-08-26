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Чи можуть змусити пройти ВЛК, якщо є відстрочка від мобілізації: пояснення юриста

Субота 26 серпня 2023 07:52
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Чи можуть змусити пройти ВЛК, якщо є відстрочка від мобілізації: пояснення юриста Чи можуть змусити пройти ВЛК, якщо є відстрочка (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: Василина Копитко

В Україні трапляються випадки, коли чоловіків змушують проходити військово-лікарську комісію навіть при наявності документа про відстрочку від мобілізації.

Чи законно це робити, розповіла адвокат Марія Левченко в Telegram.

Чи можуть змусити проходити ВЛК, якщо є відстрочка

"Кожен військовозобов'язаний має проходити ВЛК мінімум раз на 5 років - так говорить наказ номер 402 Міноборони. Зараз, коли людина приходить за повісткою, або просто приходить до військкомату за умови, що вона давно не була на перевірці і треба перевірити стан здоров'я, тоді можуть направити на ВЛК", - каже адвокат.

При цьому вона зазначає, що саму відстрочку надає не військкомат, якщо йдеться про випадки, коли людина є доглядальником за неповносправною людиною, чи студентом.

"Тому такого проходження ВЛК боятися не треба. Однак документи про відстрочку від мобілізації у такому випадку треба зареєструвати до проходження комісії", - радить Левченко.

Які є підстави для оскарження висновків ВЛК

Підставою для оскарження висновків ВЛК можуть бути наступні обставини:

  • якщо лікар встановив не ту спеціалізацію наявності або відсутності захворювання
  • при винесенні рішення не була врахована взаємозалежність двох і більше хвороб
  • лікар неправильно вибрав ступінь порушення функції організму внаслідок хвороби відповідно до таблиці Розкладу хвороб, станів і фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби
  • у процесі визначення обмеженої придатності особи ВЛК не індивідуалізувала таку придатність відповідно до можливості або неможливості виконувати обов'язки військовослужбовця

У таких випадках військовозобов'язані чоловіки можуть звернутись до юриста, аби у судовому порядку оскаржити рішення ВЛК. Або вимагати його перегляду в обласних військово-лікарських комісіях.

Раніше ми писали про те, що прикордонникам відкриють доступ до бази призовників.

Читайте також про те, за яких умов студенти можуть втратити право на відстрочку.

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