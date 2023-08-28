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В Украине упростили процедуру оформления отпусков и увольнения военных: что нового

Что изменится для военных (фото: GettyImages)
Автор: Василина Копытко

Кабмин ввел электронный документооборот для прохождения военно-врачебной комиссии. Это значительно упростит процедуру оформления отпусков и увольнения военных.

Все, что нужно знать о нововведениях, читайте в материале ниже.

Что нужно знать об онлайн документации

Ранее все документы, связанные с прохождением ВЛК, а также оформлением отпусков для продолжения лечения или увольнения военнослужащего, передавались в бумажном виде. Это усложняло и затягивало процессы.

"Кабмин утвердил порядок электронного документооборота, который упростит взаимодействие между всеми субъектами системы, взаимодействующими с военнослужащими в рамках военно-врачебной комиссии, включая воинские части, центры комплектования и медицинские учреждения. Такой подход освобождает военнослужащих от роли "курьера", а вместо этого позволяет быстро получить документы, необходимые для прохождения обзора и реализации решений ВВК", - написала заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр в канале Telegram.

Какие документы будут подаваться онлайн во время ВВК:

  • именные списки находящихся на лечении в учреждениях здравоохранения военнослужащих
  • постановления ВВК в виде свидетельства о болезни или справке
  • справки об обстоятельствах травм военных
  • выписки из медицинской карты амбулаторного и стационарного больного
  • рапорты военнослужащих о предоставлении им отпуска для лечения или увольнения с военной службы по состоянию здоровья
  • выдержки из приказов воинской части

Как военным получить отпуск

Во время действия военного положения военнослужащим предоставляется часть ежегодного основного отпуска общей продолжительностью не более 30 календарных дней, а также отпуск по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам с сохранением денежного обеспечения продолжительностью не более 10 календарных дней.

Какая процедура получения отпуска:

  • военнослужащий представляет рапорт непосредственному командиру
  • командир передает рапорт в штаб в/ч на рассмотрение командира в/ч
  • командир принимает решение о предоставлении отпуска

По прибытии к месту проведения отпуска военнослужащий должен на следующий день встать на учет в ближайшем ТЦК и СП, а за день перед выбытием на место службы - сняться с учета.

Ранее мы рассказывали о том, законно ли, когда заставляют пройти ВЛК мужчину, который имеет отсрочку от мобилизации.

Читайте также о том, при каких условиях студенты могут потерять право на отсрочку.

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ВЛКМобилизация в Украине