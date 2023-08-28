В Украине упростили процедуру оформления отпусков и увольнения военных: что нового

Кабмин ввел электронный документооборот для прохождения военно-врачебной комиссии. Это значительно упростит процедуру оформления отпусков и увольнения военных.
Все, что нужно знать о нововведениях, читайте в материале ниже.
Ранее все документы, связанные с прохождением ВЛК, а также оформлением отпусков для продолжения лечения или увольнения военнослужащего, передавались в бумажном виде. Это усложняло и затягивало процессы.
"Кабмин утвердил порядок электронного документооборота, который упростит взаимодействие между всеми субъектами системы, взаимодействующими с военнослужащими в рамках военно-врачебной комиссии, включая воинские части, центры комплектования и медицинские учреждения. Такой подход освобождает военнослужащих от роли "курьера", а вместо этого позволяет быстро получить документы, необходимые для прохождения обзора и реализации решений ВВК", - написала заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр в канале Telegram.
Какие документы будут подаваться онлайн во время ВВК:
Во время действия военного положения военнослужащим предоставляется часть ежегодного основного отпуска общей продолжительностью не более 30 календарных дней, а также отпуск по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам с сохранением денежного обеспечения продолжительностью не более 10 календарных дней.
Какая процедура получения отпуска:
По прибытии к месту проведения отпуска военнослужащий должен на следующий день встать на учет в ближайшем ТЦК и СП, а за день перед выбытием на место службы - сняться с учета.
Ранее мы рассказывали о том, законно ли, когда заставляют пройти ВЛК мужчину, который имеет отсрочку от мобилизации.
Читайте также о том, при каких условиях студенты могут потерять право на отсрочку.