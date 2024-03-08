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В Україні зафіксують рекорд собаки-ротвейлера: чим відзначилася тварина

Фото: В Україні живе ротвейлер-рекордсмен (wikipedia.org)
Автор: Людмила Жукова

10 березня 2024 року буде зафіксовано рекорд найстарішого в Україні собаки породи ротвейлер.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Лану Вєтрову у Facebook.

Що відомо про собаку

За кілька тижнів довгожительці Джульєтті виповниться 15 років. Це умовно 87 людських років.

Середня тривалість життя собак дуже відрізняється в залежності від породи. Для ротвейлера такий вік - це справжнє досягнення, бо дана порода не належить до довгожителів.

Власники собаки - вся сім’я Кутових. Власники називають улюбленицю Жюлі, родина живе у Вишгороді на Київщині, в приватному будинку.

Жюлі - велика, грізна собака з серцем та душею маленької дитини. Вона любить охороняти все своє - членів родини, двір і все, що в цьому дворі є.

Жюлі живе в утепленій будці, під ґанком будинку. Вона любить запах та дотик свіжого сіна, тому воно завжди в неї "під лапою".

"Але це господарі зрозуміли не одразу. Що вони тільки не купляли їй в будку: матрац, ковдри, килимки і навіть пробували класти куртку, але вона швиденько там наводила порядок і геть все витягала назовні. А от сіно дуже сподобалось", - розказала Лана.

Харчується Жюлі два рази на день. На сніданок у неї каша з бульйоном та кормом. На вечерю переважно сире мʼясо з добавками, наприклад, сир, яйце або інша нежирна їжа. А ще Жулі сама собі обережно збирає на городі ягоди ротом.

До восьми років вона із задоволенням бігала на зарядку з господарем у ліс. Зараз у Жулі почалися проблеми з суглобами, їй важко ходити, тож зарядку вже не робить.

Господарі піклуються про неї, дають їй вітаміни та протизапальні препарати. Жулі любить лежати на сонечку та насолоджуватися життям.

Довгожительці Джульєтті виповниться 15 років (фото: Лана Вєтрова/Facebook)

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