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В Украине зафиксируют рекорд собаки-ротвейлера: чем отличилось животное

Фото: В Украине живет ротвейлер-рекордсмен (wikipedia.org)
Автор: Людмила Жукова

10 марта 2024 года будет зафиксирован рекорд старейшей в Украине собаки породы ротвейлер.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Лану Ветрову в Facebook.

Что известно о собаке

Через несколько недель долгожительнице Джульетте исполнится 15 лет. Это условно 87 человеческих лет.

Средняя продолжительность жизни собак сильно отличается в зависимости от породы. Для ротвейлера такой возраст - это настоящее достижение, потому что данная порода не относится к долгожителям.

Владельцы собаки - вся семья Кутовых. Владельцы называют любимицу Жюли, семья живет в Вышгороде Киевской области, в частном доме.

Жюли - большая, грозная собака с сердцем и душой маленького ребенка. Она любит охранять все свое - членов семьи, двор и все, что в этом дворе есть.

Жюли живет в утепленной будке, под крыльцом дома. Она любит запах свежего сена, поэтому оно всегда у нее "под лапой".

"Но это хозяева поняли не сразу. Что они только не покупали ей в будку: матрас, одеяла, коврики и даже пробовали класть куртку, но она быстренько там наводила порядок и все вытаскивала наружу. А вот сено очень понравилось", - рассказала Лана. 

Питается Жюли дважды в день. На завтрак у нее каша с бульоном и кормом. На ужин предпочтительно сырое мясо с добавками, например творог, яйцо или другая нежирная пища. А еще Жюли сама себе осторожно собирает на огороде ягоды ртом.

К восьми годам она с удовольствием бегала на зарядку с хозяином в лес. Сейчас у Жюли начались проблемы с суставами, ей тяжело ходить, поэтому зарядку уже не делает.

Хозяева заботятся о ней, дают ей витамины и противовоспалительные препараты. Жюли любит лежать на солнышке и наслаждаться жизнью.

Долгожительнице Джульетте исполнится 15 лет (фото: Лана Ветрова/Facebook)

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