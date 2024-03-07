Українці сказали, які суми витрачають на домашніх улюбленців щомісяця (відео)
Утримувати домашніх улюбленців - це недешеве задоволення, але скільки радості та щастя вони нам дарують.
Про те, скільки грошей на місяць потребують домашні улюбленці, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-опитування порталу “УкрІнвестІнсайдер”.
Скільки українці витрачають грошей на утримання домашніх улюбленців
Домашні улюбленці - це щастя і вони завжди поводяться, як дитина, адже за ними варто доглядати, годувати, гуляти з ними. І, чомусь, дорослі завжди спілкуються з собаками та котами на "своїй" мові, яка є доволі смішною, але водночас це прояв любові.
Тварини потребують догляду та комфорту, особливо, якщо мова йде про собак, вони не будуть їсти абищо, оскільки серед них також зустрічаються алергіки, комусь не підходить корм і собака потребує збалансованого харчування - а все це гроші.
Також домашніх улюбленців треба одягати, купувати їм амуніцію для прогулянок, іграшки, ласощі, водити до ветеринара, а деякі породи собак та котів й до грумера.
Тож, українці сказали, скільки грошей на місяць витрачають на утримання собак:
- "Це залежить, я думаю, від місяця, тому що, наприклад, цього місяця і щеплення робила, оновлювала, і якийсь одяг їй докупляла, і ось цю амуніцію. А так, в цілому, якщо це лише харчування, то це десь близько 1500 на харчування і ще грумінг - гривень 500-600, але це по знайомих"
- "Якщо рахувати суто на неї, то, мабуть, десь тисячі 2 на їжу, плюс різні смаколики, це приблизно 500 гривень, якщо прям гарний місяць буде. Одяг якийсь або амуніція, або ще щось - це теж може виходити 2-3 тисячі. Тобто, сумарно виходить 5-6 тисяч гривень".
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