В Україні з'явився новий вид безкоштовної медичної допомоги, але скористатися ним можуть не всі

В Україні запустили новий пакет безкоштовної медичної допомоги, однак розрахований він лише на певну категорію людей.
Про це розповіли в Telegram-каналі НСЗУ.
Він називається "Медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки". Цей пакет розрахований лише для військовозобов'язаних.
Таке нововведення дає можливість отримувати всі послуги з медогляду в одному закладі. Після цього висновки медогляду фіксують в єдиній електронній системі охорони здоров'я. Це дає можливість контролювати систему ВЛК та уникати корупційних ризиків.
У лікарні, яка має договір з НСЗУ за таким пакетом, військовозобов'язані можуть безкоштовно отримати такі послуги:
Оскаржувати рішення можна або в центральній військово-лікарській комісії, або звернутися до суду.
Термін звернення до суду - це пів року з дати винесення висновку. Якщо ж спочатку ви звернулися до військово-лікарської комісії, то у вас є три місяці на звернення до суду з дати винесення рішення ВЛК.
Переглянути рішення ВЛК можна таким чином:
Які підстави для оскарження рішення
Ви також можете оскаржити своє рішення, якщо було лише формальне проходження комісії, тобто "на папері" та без реального обстеження.
Раніше ми розповідали, як отримати безкоштовну медичну допомогу від найкращих клінік України.
Ми також детально писали про всі види підтримки для військових, які можна безкоштовно отримати.