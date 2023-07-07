Чим полити гарбузи просто зараз, щоб виростити рекордні плоди

Тим не менш, щоб отримати не маленькі пуп'янки, а плоди-рекордсмени, треба знати багато нюансів.

Гарбуз - одна з найневибагливіших культур, які ростуть на будь-якому ґрунті і переносять складні умови. Часто, коли городники мають зайвий шмат землі, а морочитися не хочуть, засівають його гарбузами.

Чим підживити цю культуру в липні, щоб плоди пішли в ріст - в матеріалі Styler далі.

Навіщо підживлювати гарбузи в липні

Якщо на початку росту, коли формувався кущ, рослині потрібні були азотні добрива, то тепер треба, щоб гарбузи наростили крупні плоди.

Метою такого пізнього підживлення є те, щоб рослина всі поживні речовині, які вона накопичила в листі, почала передавати на плоди.

Для цього потрібно використовувати калійні добрива. Тобто при підживленні мінеральними добривами нам потрібна буде формула, в якій більше всього калію відносно інших складових.

Формула така: 5/10/15, де 5 - азоту, 10 - фосфору, 15 - калію.

На 10 літрів води розбавте 25 мл добрива.

На 1 крупний кущ піде близько 1,5 літри води з добривом. Полийте цим розчином гарбузи і побачите, як плоди стануть крупнішими. Полив здійснюється під корінь, а на листя краще не попадати.

Таке підживлення проводять один раз на 10 днів.

За що відповідає хімічна речовина в складі добрив

Фосфор сприяє розвитку кореневої системи рослин, підвищує вміст цукрів, через що підвищується зимостійкість, врожайність, прискорює достигання плодів, поліпшує їхні органо-лептичні властивості.

Азотні добрива посилюють мінералізацію ґрунтової органічної речовини та значно збільшують засвоєння рослинами азоту із ґрунту.

Калій - це важливий елемент, який потрібен для рослин, щоб вони могли правильно розвиватися, а також приносили плоди. Завдяки використанню калію можна стабілізувати водний баланс, а також нормалізувати клітинний обмін речовин.

Оцінюючи значення комплексу NPK (азот, фосфор, калій) в сільському господарстві, прийнято відводити: