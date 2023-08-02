В Украине появился новый вид бесплатной медицинской помощи, но воспользоваться им могут не все

В Украине запустили новый пакет бесплатной медицинской помощи, однако он рассчитан только на определенную категорию людей.
Об этом рассказали в Telegram-канале НСЗУ.
Он называется "Медицинский осмотр лиц, организуемый территориальными центрами комплектования и социальной поддержки". Этот пакет рассчитан только для военнообязанных.
Такое нововведение позволяет получать все услуги по медосмотру в одном заведении. После этого выводы медосмотра фиксируют в единой электронной системе здравоохранения. Это позволяет контролировать систему ВВК и избегать коррупционных рисков.
В больнице, имеющей договор с НСЗУ по такому пакету, военнообязанные могут бесплатно получить следующие услуги:
Обжаловать решение можно либо в центральной военно-врачебной комиссии, либо обратиться в суд.
Срок обращения в суд - это пол года с даты вынесения заключения. Если же сначала вы обратились в военно-врачебную комиссию, то у вас есть три месяца на обращение в суд с даты вынесения решения ВВК.
Пересмотреть решение ВВК можно следующим образом:
Какие основания для обжалования решения
Вы можете обжаловать свое решение, если было только формальное прохождение комиссии, то есть "на бумаге" и без реального обследования.
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