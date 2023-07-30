Пільги на купівлю житла: хто з українців може отримати цю послугу

З 1 серпня 2023 року в Україні розширюють програму кредитування "єОселя" - вона стане доступної ще для кількох категорій населення. Це означає, що більше категорій українців зможуть отримати позики у банку на пільговій основі.

Про те, хто і як може отримати пільгові кредити на житло, читайте у матеріалі нижче.

Що треба знати про програму "єОселя"

Раніше подати заявку на отримання кредиту на купівлю житла за програмою "єОселя" могли військовослужбовці, медичні працівники, педагоги і науково-педагогічні працівники. Для них діяла ставка 3%. З 1 серпня 2023 року отримати пільгові кредити можуть інші категорії громадян, а саме:

ветерани війни та члени їх сімей, учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, сім’ї загиблих (померлих) ветеранів війни, а також сім’ї загиблих (померлих) захисників і захисниць України

особи з інвалідністю внаслідок війни, сім’ї загиблих (померлих) ветеранів війни, а також сім’ї загиблих (померлих) захисників і захисниць України внутрішньо переміщені особи

інші громадяни України, які не мають житла або у власності яких менше ніж 52,5 кв. м для сім’ї з однієї особи (одинока особа) та додатково 21 кв. м - на кожного наступного члена сім’ї

Також варто врахувати, що участь у програмі можуть взяти лише громадяни України, які старші за 18 років і ті, хто ще не досягне 70 років на дату погашення кредиту. Обов'язковою умовою є платоспроможність, а ще ця особа не має фігурувати в санкційних списках і брати участь в інших чинних державних програмах із забезпечення житлом.

Кредит можна взяти на житло, яке не розташоване в районі бойових дій або на тимчасово окупованій території.

Зазначимо також, що до категорії військовослужбовців та силовиків, які можуть взяти іпотеку під 3% річних, додали детективів і старших детективів Національного антикорупційного бюро, осіб рядового і начальницького складу Державного бюро розслідувань, детективів та осіб начальницького складу Бюро економічної безпеки.

А для тих військових та силовиків, які внаслідок поранення під час бойових завдань, отримали І-II групу інвалідності та втратили свою посаду, зберігається право на компенсацію % ставки за рахунок держави до рівня 3% річних.

Порядок дій для отримання кредиту (скриншот)

Які умови кредитування для нових категорій:

пільгова ставка на весь термін кредиту - 7%

максимальний строк кредиту - 20 років

мінімальний початковий внесок - 20%

кредитують банки-учасники програми: Ощадбанк, ПриватБанк, Глобус Банк, Укргазбанк, Sky Bank

На яке житло можна взяти кредит

Аби видали пільгові кредити, житло має відповідати наступним характеристикам:

квартира в багатоквартирному житловому будинку (крім державної чи комунальної форм власності) або майнові права на квартиру, що будується

з розрахунку 52,5 м² на 1 особу + 21 м² на кожного наступного члена сім'ї додатково (ваш чоловік/дружина та неповнолітні діти, що проживають з вами)

на території України, за винятком тимчасово окупованої території та районів бойових дій

житло в обласних центрах має бути нове або здане в експлуатацію не більше ніж 10 років тому

Як подати заявку

Заявку на участь в єОселі можна подати через застосунок "Дія". Для цього треба вказати інформацію про себе, доходи родини, характеристики житла, яке планується придбати тощо. Оформлену заявку слід надіслати до обраного банку.

Банк перевіряє дані про потенційного клієнта і виносить своє рішення. Якщо воно позитивне, то людині потрібно буде прийти у відділення до оформлення подальшої документації.