В Україні з'явився мобільний застосунок, який показує, чи є вдома світло

Наразі застосунок орієнтується лише на киян, проте в майбутньому це планують виправити та розширити функціонал додатка.

Як і де завантажити застосунок - читайте нижче в матеріалі Styler.

Що відомо про додаток?

Українські розробники Іван Денісов та Андрій Захлюпаний створили додаток "Світло", який дозволяє відстежувати час відключення електрики в декількох точках одночасно.

Поки "Світло" працює лише для Києва, а завантажити його можуть користувачі iOS. Надалі розробники працюють над версією для Android і розширенням географії,

Крім того, обіцяють додати попередження за 15 хвилин до планового відключення, а також попередження про екстрені та аварійні вимкнення.

Як працює "Світло"?

Коли ви відкриваєте програму, вам необхідно додати локації, за якими ви хочете стежити. Для цього потрібно вказати назву локацію, наприклад, дім, робота тощо. А також адресу розташування.

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Після чого на головному екрані з'явиться іконка всіх зазначених вами локацій і час, який залишився до планового відключення.

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Наразі застосунок спирається на дані сайту Yasno, тому в моменти екстрених або аварійних відключень інформація може бути неточною або помилковою. Проте додатку знову можна довіряти, коли енергосистема буде стабілізована.

Завантажити додаток можна за цим посиланням.