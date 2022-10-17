Видаліть їх негайно: ці додатки крадуть заряд вашого телефона
93% користувачів смартфонів зізнаються, що як тільки вони запускають різні додатки, батареї телефонів починають повністю розряджатися майже до кінця дня.
Аналітична компанія pСloud опублікувала список додатків, які нещадно "зжирають" заряд телефону.
Застосунки, яким треба найбільше енергії
Для визначення додатків, які є найбільш вимогливими перевіряли, які доступи використовує програма для роботи, наявність темного режиму в застосунку та скільки заряду акумулятора потрібно програмі.
У десятку застосунків з найбільшою витратою заряду увійшли:
- Fitbit - 92%
- Uber - 87%
- Skype - 87%
- Facebook - 82%
- Airbnb - 82%
- Instagram - 79%
- Tinder - 77%
- Bumble - 77%
- Snapchat - 77%
- WhatsApp - 77%
Fitbit працює у фоновому режимі та просить надати доступ до найбільш затратних ресурсів: камера, місцеперебування, мікрофон і з’єднання Wi-Fi. Соціальні мережі працюють із додатковими функціями такими, як доступ до галереї та контактів.
Додатки для онлайн-знайомств, такі як Tinder, Bumble і Grinder, складають 15% найпопулярніших "додатків-вбивць". Усі три додатки для знайомств не мають темного режиму, тому під час їх використання потрібно більше енергії, через що акумулятор розряджається швидше.
Мобільні застосунки, які виснажують батарею телефону (фото: pcloud.com)
Додатки, які займають багато пам'яті
У середньому телефон може вмістити до 64 ГБ вбудованої пам’яті, а операційна система займає до 10 ГБ. Звичайно, є й більше, але це найпопулярніший обсяг.
Різноманітні додатки для подорожей і поїздок, на кшталт Airbnb та Uber, займають більше ніж 80% сховища на телефоні. У списку соціальних мереж лідером із використання пам'яті є Facebook.
Для проведення зустрічей в онлайн-форматі часто використовують Skype, який, між іншим, вимагає 111,2 МБ пам'яті. Проте є чудова альтернатива - Zoom, якому для роботи потрібно всього лише 82,1 МБ.
Якщо часто користуєтеся доставкою їжі, то надавайте перевагу одному постійному сервісу. Адже їхнім додаткам потрібна як пам'ять, так і зарядка, а таке поєднання точно зведе смартфон нанівець.
Перелік додатків, які займають найбільше пам'яті (фото: pcloud.com)
До речі, раніше ми вже розповідали, як максимально заощадити заряд на телефоні.