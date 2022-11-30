В Украине появилось мобильное приложение, которое показывает, есть ли дома свет

Приложение ориентируется только на киевлян, однако в будущем это планируют исправить и расширить функционал.

Как и где загрузить приложение - читайте ниже в материале Styler.

Что известно о приложении?

Украинские разработчики Иван Денисов и Андрей Захлюпаный создали приложение "Світло", позволяющее отслеживать время отключения электричества в нескольких точках одновременно.

Пока "Світло" работает только для Киева, а скачать его могут пользователи iOS. В дальнейшем разработчики работают над версией для Android и расширением географии,

Кроме того, обещают добавить предупреждение за 15 минут до планового отключения, а также предупреждение об экстренных и аварийных отключениях.

Как работает "Світло"?

Когда вы открываете приложение, вам необходимо добавить локации, за которыми вы хотите следить. Для этого нужно указать название локации, например дом, работа и т.д. А также адрес местоположения.

Скриншот

После чего на главном экране появится иконка всех указанных вами локаций и оставшееся до планового отключения время.

Скриншот

Приложение опирается на данные сайта Yasno, поэтому в моменты экстренных или аварийных отключений информация может быть неточной или ошибочной. Однако приложению снова можно доверять, когда энергосистема будет стабилизирована.

Скачать приложение можно по этой ссылке.