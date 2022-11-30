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В Украине появилось мобильное приложение, которое показывает, есть ли дома свет

Новина українською →
Среда 30 ноября 2022 13:25
В Украине появилось мобильное приложение, которое показывает, есть ли дома свет Приложение работает на базе данных сайта Yasno (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

Приложение ориентируется только на киевлян, однако в будущем это планируют исправить и расширить функционал.

Как и где загрузить приложение - читайте ниже в материале Styler.

Что известно о приложении?

Украинские разработчики Иван Денисов и Андрей Захлюпаный создали приложение "Світло", позволяющее отслеживать время отключения электричества в нескольких точках одновременно.

Пока "Світло" работает только для Киева, а скачать его могут пользователи iOS. В дальнейшем разработчики работают над версией для Android и расширением географии,

Кроме того, обещают добавить предупреждение за 15 минут до планового отключения, а также предупреждение об экстренных и аварийных отключениях.

Как работает "Світло"?

Когда вы открываете приложение, вам необходимо добавить локации, за которыми вы хотите следить. Для этого нужно указать название локации, например дом, работа и т.д. А также адрес местоположения.

В Украине появилось мобильное приложение, которое показывает, есть ли дома свет

Скриншот

После чего на главном экране появится иконка всех указанных вами локаций и оставшееся до планового отключения время.

В Украине появилось мобильное приложение, которое показывает, есть ли дома светВ Украине появилось мобильное приложение, которое показывает, есть ли дома свет

Скриншот

Приложение опирается на данные сайта Yasno, поэтому в моменты экстренных или аварийных отключений информация может быть неточной или ошибочной. Однако приложению снова можно доверять, когда энергосистема будет стабилизирована.

Скачать приложение можно по этой ссылке.

Раньше мы рассказывали, как быстро зарядить телефон перед отключением света.

Читайте также, какие приложения нужно немедленно удалить, потому что они воруют заряд вашего телефона.

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Киев відключеня світла