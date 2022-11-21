Ці 4 способи допоможуть вам швидко зарядити телефон перед вимкненням світла

Через постійні ракетні обстріли окупантів запроваджено погодинне відключення електроенергії. Однак, завдяки гаджетам українці дізнаються актуальну інформацію про ситуацію в країні, а також повітряні тривоги. Тому важливо, щоб їхні батареї завжди були заряджені.

Як швидко зарядити телефон перед вимкненням світла - читайте нижче .

Зазвичай телефон розряджається у найнеочікуваніший момент. Пришвидшити підзарядку телефона допоможуть кілька простих способів.

Як швидко зарядити телефон

Заряджай від розетки

Зокрема, якщо є вибір заряджати телефон від USB-кабелю чи розетки, завжди обирай друге. Це пов’язано з кількістю струму, який телефон може отримувати.

Також важливо використовувати той кабель, який був у комплекті з телефоном або принаймні є його надійною заміною. Тоді телефон максимально швидко зарядиться.

Закрий усі застосунки

Мало хто знає, але програми, які працюють у фоновому режимі, усе одно використовують заряд телефона та сповільнюють процес зарядки батареї. Тому краще їх вимкнути й тоді телефон буде заряджатися швидше.

Увімкніть режим "у літаку"

Такий режим допоможе обмежити кількість енергії, яку витрачає телефон. Це відбувається завдяки вимкненню всіх бездротових підключень: Wi-Fi, стільникового зв’язку, Bluetooth, GPS та радіочастотного зв’язку ближньої дії (NFC).

Вимкни телефон

Можна повністю вимкнути свій телефон на час зарядки. Це найбільш ефективний спосіб прискорити заряджання.