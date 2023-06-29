В Україні з'явилися перші місцеві абрикоси та смородина: які зараз ціни

Ціни на абрикоси

На українському ринку абрикоси в середньому продають по 50-60 грн/кг, що на 33% дешевше, ніж на перші партії роком раніше.

Зокрема, багато садівників повідомляють про втрату врожаю в цьому сегменті від 50% до 80%. Однак поки що на цінах це ніяк не позначилося, виробники кажуть, що попит на їхню продукцію доволі низький.

Гуртові компанії та роздрібні мережі сьогодні працюють здебільшого з імпортною продукцією, яка зараз пропонується на внутрішньому ринку у великій кількості.

Фахівці кажуть, що місцеві абрикоси пропонуються в дуже маленькому обсязі, плоди, як правило, невеликого калібру і часто пошкоджені різними захворюваннями, що помітно скорочує термін їх реалізації.

Тому багато роздрібних мереж цього сезону взагалі не розглядають українських фермерів як постачальників абрикосів, акцент робитиметься тільки на імпортну продукцію.

Скільки коштує смородина

Також в Україні розпочався сезон продажів червоної та чорної смородини. Ціна на перші партії в середньому на 23% нижча, ніж на початок сезону реалізації цих ягід минулого року.

Аналітики кажуть, що наразі українські садівники готові продавати червону і чорну смородину по 50-70 грн/кг.

До того ж фахівці зазначають, що середня ціна на смородину в поточному році може бути нижчою, ніж у минулому сезоні. Це пов’язано зі збільшенням врожайності цієї культури через початок плодоношення нових насаджень.

Окрім того, нижчий рівень цін на перші партії червоної та чорної смородини сезоні пояснюється також високою пропозицією сезонних фруктів і ягід на українському ринку, а також досить стриманим попитом у цьому сегменті.

Які ціни у супермаркетах

У супермаркеті Novus ціни на абрикоси досить високі. Зараз кілограм коштує 69,99 грн.

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А в супермаркеті Varus можна придбати імпортні абрикоси першого ґатунку. Їх ціни складає 69,90 грн/кг.

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В популярному українському супермаркеті АТБ ціни на абрикоси складають 69,95 грн/кг. Однак, зараз їх немає в наявності.

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Смородину вже теж активно продають у супермаркетах. У Novus її можна придбати за 49,99 грн за 250 г.

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Свіжу смородину у Varus продають за 289,90 грн/кг.

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У супермаркеті Megamarket свіжа смородина в упаковуванні 250 г коштує 66,30 грн.

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