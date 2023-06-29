В Украине появились первые местные абрикосы и смородина: какие сейчас цены

Цены на абрикосы

На украинском рынке абрикосы в среднем продают по 50-60 грн/кг, что на 33% дешевле, чем на первые партии годом ранее.

В частности, многие садоводы сообщают об утрате урожая в этом сегменте от 50% до 80%. Однако пока на ценах это никак не сказалось, производители говорят, что спрос на их продукцию достаточно низкий.

Оптовые компании и розничные сети сегодня работают в основном с импортной продукцией, которая сейчас предлагается на внутреннем рынке в большом количестве.

Специалисты говорят, что местные абрикосы предлагаются в очень маленьком объеме, плоды, как правило, небольшого калибра и часто повреждены разными заболеваниями, что заметно сокращает срок их реализации.

Поэтому многие розничные сети в этом сезоне вообще не рассматривают украинских фермеров как поставщиков абрикосов, акцент будет делаться только на импортную продукцию.

Сколько стоит смородина

Также в Украине начался сезон продаж красной и черной смородины. Цена на первые партии в среднем на 23% ниже, чем в начале сезона реализации этих ягод в прошлом году.

Аналитики говорят, что украинские садоводы готовы продавать красную и черную смородину по 50-70 грн/кг.

К тому же, специалисты отмечают, что средняя цена на смородину в текущем году может быть ниже, чем в прошлом сезоне. Это связано с увеличением урожайности этой культуры из-за начала плодоношения новых насаждений.

Кроме того, более низкий уровень цен на первые партии красной и черной смородины в сезоне объясняется также высоким предложением сезонных фруктов и ягод на украинском рынке, а также достаточно сдержанным спросом в этом сегменте.

Какие цены в супермаркетах

В супермаркете Novus цены на абрикосы достаточно высоки. Сейчас килограмм стоит 69,99 грн.

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А в супермаркете Varus можно приобрести импортные абрикосы первого сорта. Их цены составляют 69,90 грн/кг.

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В популярном украинском супермаркете АТБ цены на абрикосы составляют 69,95 грн/кг. Однако, сейчас их нет в наличии.

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Смородину уже тоже активно продают в супермаркетах. У Novus ее можно приобрести за 49,99 грн за 250 г.

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Свежую смородину в Varus продают по 289,90 грн/кг.

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В супермаркете Megamarket свежая смородина в упаковке 250 г стоит 66,30 грн.

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