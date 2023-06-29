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В Україні з'явилися перші місцеві абрикоси та смородина: які зараз ціни

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Четвер 29 червня 2023 10:45
В Україні з'явилися перші місцеві абрикоси та смородина: які зараз ціни Які ціни на абрикоси та смородину в Україні (колаж: Styler)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні зараз фермери пропонують до продажу абрикоси та смородину. Важливо, що врожай абрикоса в поточному року буде найнижчим за останні 5 років.

Про це повідомляє EastFruit.

Ціни на абрикоси

На українському ринку абрикоси в середньому продають по 50-60 грн/кг, що на 33% дешевше, ніж на перші партії роком раніше.

Зокрема, багато садівників повідомляють про втрату врожаю в цьому сегменті від 50% до 80%. Однак поки що на цінах це ніяк не позначилося, виробники кажуть, що попит на їхню продукцію доволі низький.

Гуртові компанії та роздрібні мережі сьогодні працюють здебільшого з імпортною продукцією, яка зараз пропонується на внутрішньому ринку у великій кількості.

Фахівці кажуть, що місцеві абрикоси пропонуються в дуже маленькому обсязі, плоди, як правило, невеликого калібру і часто пошкоджені різними захворюваннями, що помітно скорочує термін їх реалізації.

Тому багато роздрібних мереж цього сезону взагалі не розглядають українських фермерів як постачальників абрикосів, акцент робитиметься тільки на імпортну продукцію.

Скільки коштує смородина

Також в Україні розпочався сезон продажів червоної та чорної смородини. Ціна на перші партії в середньому на 23% нижча, ніж на початок сезону реалізації цих ягід минулого року.

Аналітики кажуть, що наразі українські садівники готові продавати червону і чорну смородину по 50-70 грн/кг.

До того ж фахівці зазначають, що середня ціна на смородину в поточному році може бути нижчою, ніж у минулому сезоні. Це пов’язано зі збільшенням врожайності цієї культури через початок плодоношення нових насаджень.

Окрім того, нижчий рівень цін на перші партії червоної та чорної смородини сезоні пояснюється також високою пропозицією сезонних фруктів і ягід на українському ринку, а також досить стриманим попитом у цьому сегменті.

Які ціни у супермаркетах

У супермаркеті Novus ціни на абрикоси досить високі. Зараз кілограм коштує 69,99 грн.

В Україні з'явилися перші місцеві абрикоси та смородина: які зараз ціниСкриншот

А в супермаркеті Varus можна придбати імпортні абрикоси першого ґатунку. Їх ціни складає 69,90 грн/кг.

В Україні з'явилися перші місцеві абрикоси та смородина: які зараз ціниСкриншот

В популярному українському супермаркеті АТБ ціни на абрикоси складають 69,95 грн/кг. Однак, зараз їх немає в наявності.

В Україні з'явилися перші місцеві абрикоси та смородина: які зараз ціниСкриншот

Смородину вже теж активно продають у супермаркетах. У Novus її можна придбати за 49,99 грн за 250 г.

В Україні з'явилися перші місцеві абрикоси та смородина: які зараз ціниСкриншот

Свіжу смородину у Varus продають за 289,90 грн/кг.

В Україні з'явилися перші місцеві абрикоси та смородина: які зараз ціниСкриншот

У супермаркеті Megamarket свіжа смородина в упаковуванні 250 г коштує 66,30 грн.

В Україні з'явилися перші місцеві абрикоси та смородина: які зараз ціни

Скриншот

Раніше ми повідомляли, що буде з цінами на овочі в Україні у липні.

Також ми писали, чи будуть дешевими ягоди цього сезону.

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