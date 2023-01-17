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В Україні з'явилися мічені долари, які ніде не приймають: фото купюр

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Вівторок 17 січня 2023 10:01
В Україні з'явилися мічені долари, які ніде не приймають: фото купюр Долари (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

В Україні помітили долари з дивними мітками невідомого походження. Купюри відмовляються приймати в банках, а "міняйли" якщо й беруть, то за смішним курсом.

Про це в Facebook написав мешканець Дніпра Сергій Сахань.

Долари відмовилися брати скрізь

За словами Сергія, місцеві "міняли", у яких курс завжди вищий, йому просто відмовили. Мовляв, незрозуміло ким мічені, і здати їх важко. Запропонували із 15%, тобто, по 34 грн за 1 долар.

Чоловік пішов до ПриватБанку, де йому відмовили, так само, як і в Ощадбанку. А от у Пумбі йому запропонували забрати долари за -12% від вартості...

Ось так виглядають ці дивні купюри:

В Україні з'явилися мічені долари, які ніде не приймають: фото купюр

Фото: facebook.com/ss.ssir

Що за мітки на доларах

Сергій вивчив багато інформації, і так і не з'ясував, звідки ці дивні позначки. Із версій, найцікавіші такі:

  • "Злі наші митники поставили на кшталт мітку про перетин кордону, де громадянин на правових засадах перевіз необхідну йому суму в Україну і не заплатив хабара на митниці"
  • "Африканські долари. Або студенти завезли так багато. Або за зерно одержали"
  • "Мексикано-Колумбійські долари".
  • "Жартівники з НБУ. Там розрахувалися з кимось, а тепер приймають все з дисконтом і всі банки та обмінники тепер здають їм за заниженим курсом".

Сергій Сахань цікавиться у своїх дописувачів, що ж можуть означати ці мітки, адже йому так і не вдалося з'ясувати їх походження.

Раніше ми писали, як відрізнити фальшиві гривні від справжніх самостійно.

А також повідомляли про те, в якій валюті найкраще зараз зберігати гроші.

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