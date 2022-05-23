Доллар, евро или гривна? В какой валюте лучше всего хранить сбережения

Какая валюта является лучшим вариантом для украинцев для хранения своих сбережений в период военного положения и во время войны: наша национальная гривна, или иностранная - доллар или евро?

Ответы на эти вопросы дали экономисты и финансовые аналитики для Styler .

Эксперты отмечают, что сейчас американская валюта ощутимо дорожает, и в ближайшее время курс может сравняться с евро. При этом специалисты сходятся во мнении, что девальвация украинской национальной валюты на фоне продолжающейся войны продолжится, соответственно держать излишек наличной гривны дома "под подушкой" не стоит.

Доллар будет расти

Лучшей валютой для сохранения своих сбережений на данный момент является доллар США, говорит нам эксперт, кандидат экономических наук Александр Хмелевский.

Так как сейчас для борьбы с инфляцией Федеральная резервная система в Штатах поднимает учетную ставку и уменьшает количество денег в обращении, доллар существенно вырос по отношению к другим валютам, в том числе и к евро, объяснил аналитик.

Он добавил, что такой рост будет продолжаться - ожидается, что в ближайшее время курсы евро и доллара сравняются.

Девальвация евро

"Доллар уже почти сравнялся с евро по курсу. На сегодня, 23 мая, 1 евро = 1,07 доллара. Хотя еще около года назад данное соотношение составляло 1 евро = 1,22 доллара. Это означает, что официальная валюта ЕС девальвировала по отношению к зеленому на 12% чуть меньше года", - отметил Styler финансово-экономический обозреватель Богдан Слуцкий.

Эксперт напомнил, что последний раз, когда доллар и евро торговались по одной цене был 22 ноября 2002 года.

"И скоро есть большая вероятность приблизиться к этому показателю. Сегодня средний курс продажи наличного доллара и евро сравнялся в украинских обменниках и составил 34 гривны", - говорит он.

Что ждет гривну

Что же касается гривны, то война продолжает разрушать экономику Украины, и покрытия дефицита Госбюджета Нацбанк осуществляет денежную эмиссию, рассказал Хмелевский.

"Происходит конвертация денежной эмиссии в иностранную валюту. Кроме того, Нацбанк снял часть ограничений по валютному курсу, что уже привело к усилению девальвации гривны. Такая тенденция будет продолжаться. Потому хранить деньги в гривне нельзя", - резюмировал независимый эксперт и добавил, что сумму в гривне нужно ограничить своими текущими расходами.

Как отмечает Слуцкий, так как гривну мы используем при расчетах внутри страны - она обязательно должна быть частью капитала.

"Но, к сожалению, учитывая все имеющиеся риски, влияющие на нее, в том числе инфляционные и девальвационные, лучше не держать излишек гривны в наличных дома или даже на обычном банковском счете", - говорит он.

Хранение и вложения

Относительно выбора валюты для хранения накоплений аналитик обратил внимание, что все зависит от того, на какой период нужно сэкономить и какая сумма.

"Ведь нужно понимать, что деньги в любой валюте в долгосрочной перспективе будут дешеветь. Просто в одной валюте это будет происходить быстрее, а в другой - медленнее", - рассказал Слуцкий.

По мнению финансово-экономического обозревателя, поэтому лучшим вариантом будет не сосредотачиваться на какой-то одной валюте, а попытаться максимально диверсифицировать наличный капитал.

Гривну эксперт рекомендует положить на депозит на полгода - год (сейчас процентные ставки колеблются на уровне 6-10%), или купить военные облигации (как краткосрочные, так и долгосрочные), называя лучшим вариантом.