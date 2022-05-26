Как отличить фальшивые гривны от настоящих самостоятельно: все уровни защиты

В военное время мошенники не дремлют и поэтому риск попасть на фальшивые купюры очень большой. Специальную аппаратуру для проверки купюр обычные украинцы со собой не носят. Поэтому нужно уметь отличать настоящие гривны от фальшивых самостоятельно.

Как отличить поддельные банкноты гривны от настоящих, рассказали в НБУ.

Каждая украинская банкнота имеет около 20 защитных элементов.

"Помните, проверять всегда нужно сразу несколько элементов защиты! Это должно стать правилом для вас, ведь злоумышленники обычно рассчитывают на невнимательное отношение к деньгам и пытаются таким образом сбывать подделки гривны. В основном эти подделки имеют низкое качество и напечатаны на принтере", - уточнили в Нацбанке.

Чаще всего злоумышленники подделывают купюру номиналом в 200 гривен - на примере этой банкноты и расскажем, как отличить ее от подделки.

Проверьте банкноту на ощупь

Банкнотная бумага тактильно отличается от обычной, а также - рельефность изображений с лицевой стороны.

Посмотрите на банкноту против света

1. Проверьте водяные знаки. Против света становится виден портрет Леси Украинки и графический знак гривны.

2. Проверьте надписи и изображения на защитной ленте: 200 гривен, малый Государственный Герб Украины и подчеркнутое обозначение номинала 200.

3. Проверьте сквозной элемент (совмещенное изображение). Если смотреть против света, то все элементы цифрового обозначения 200 совпадают и дополняют друг друга. Цифровое обозначение должно быть без разрывов и оползней.

Измените угол наклона банкноты

При изменении угла наклона банкноты номинал банкноты в правом нижнем углу изменит свой цвет с малиново-фиолетового на оливково-зеленый.

Что делать с фальшивыми купюрами

Если вы сомневаетесь в подлинности купюры, то не стесняйтесь попросить другую. Работники торговых сетей, АЗС и заведений питания могут не принять купюру к оплате, если есть сомнения по поводу подлинность банкноты.

С такой купюрой нужно обратиться в банк и отправить ее на исследование в Нацбанк. Исследование - бесплатное. Если банкноты подлинные - вам компенсируют их стоимость.

Если они будут признаны поддельными, то их изымут из оборота без возмещения стоимости и передадут правоохранительным органам для расследования.