В Украине появились меченые доллары, которые нигде не принимают: фото купюр
В Украине заметили доллары со странными отметками неизвестного происхождения. Купюры отказываются принимать в банках, а "менялы" если и берут, то по смешному курсу.
Об этом в Facebook написал житель Днепра Сергей Сахань.
Доллары отказались брать везде
По словам Сергея, местные "меняли", у которых курс всегда выше, ему просто отказали. Мол, непонятно кем мечены, и сдать их тяжело. Предложили с 15%, то есть по 34 грн за 1 доллар.
Мужчина пошел в ПриватБанк, где ему отказали, так же, как и в Ощадбанке. А вот в Пумбе ему предложили забрать доллары за -12% от...
Вот так выглядят эти странные купюры:
Фото: facebook.com/ss.ssir
Что за метки на долларах
Сергей изучил много информации и так и не выяснил, откуда эти странные отметки. Из версий, самые интересные:
- "Злые наши таможенники поставили метку якобы о пересечении границы, где гражданин на правовой основе перевез необходимую ему сумму в Украину и не заплатил взятки на таможне"
- "Африканские доллары. Или студенты завезли так много. Или за зерно получили"
- "Мексикано-Колумбийские доллары".
- "Шутники из НБУ. Там рассчитались с кем-то, а теперь принимают все с дисконтом и все банки и обменники теперь сдают им по заниженному курсу".
Сергей Сахань интересуется у своих подписчиков, что могут означать эти метки, ведь ему так и не удалось выяснить их происхождение.
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