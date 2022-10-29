В Україні ввели нові штрафи для водіїв: скільки доведеться платити за порушення

В Україні внесли зміни до КУпАП та ЗУ "Про дорожній рух". Відтепер не можна використовувати незаконні номерні знаки на машинах ЗСУ, Нацгвардії, Нацполіції, Держприкордонслужби, а також прикривати їх скельцями, плівкою або грязюкою.
Про це повідомили на сторінці Національної поліції України у Facebook.
Три частини нової Статті 121-3 КУпАП встановлюють відповідальність за порушення правил використання номерних знаків водіями транспортних засобів.
Відтепер водіїв транспортних засобів будуть притягувати до відповідальності за керування або експлуатацію автомобіля:
За порушення частини першої буде накладено штраф в розмірі 1190 грн.
Ще одна частина статті передбачає адміністративну відповідальність за керування транспортним засобом із незаконно встановленими номерними знаками:
За порушення накладається штраф у розмірі 2550 грн.
Зазначається, що третя частина статті передбачає відповідальність за повторність незаконного використання номерних знаків державних органів та дипломатичних установ протягом року.
Штраф за порушення складає в розмірі 5100 грн та позбавлення прав керування автомобілем на строк від 3 до 6 місяців.
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