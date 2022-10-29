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В Україні ввели нові штрафи для водіїв: скільки доведеться платити за порушення

В Україні змінили відповідальність для водіїв (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні внесли зміни до КУпАП та ЗУ "Про дорожній рух". Відтепер не можна використовувати незаконні номерні знаки на машинах ЗСУ, Нацгвардії, Нацполіції, Держприкордонслужби, а також прикривати їх скельцями, плівкою або грязюкою.

Про це повідомили на сторінці Національної поліції України у Facebook.

Три частини нової Статті 121-3 КУпАП встановлюють відповідальність за порушення правил використання номерних знаків водіями транспортних засобів.

Відтепер водіїв транспортних засобів будуть притягувати до відповідальності за керування або експлуатацію автомобіля:

  • без номерного знака;
  • з номерним знаком, що не належить цьому засобу або не відповідає встановленим зразкам або вимогам;
  • з номерним знаком, закріпленим у не встановленому для цього місці;
  • перевернутим чи неосвітленим номерним знаком;
  • закритим іншими предметами (в тому числі прозорими);
  • з нанесенням покриття або застосуванням матеріалів, що перешкоджають чи ускладнюють його ідентифікацію;
  • забрудненим номерним знаком, якщо така забрудненість не дає можливості чітко визначити символи або буквено-числову комбінацію номерного знака з відстані 20 метрів;
  • дії, які спрямовані на приховування номерного знака.

За порушення частини першої буде накладено штраф в розмірі 1190 грн.

Ще одна частина статті передбачає адміністративну відповідальність за керування транспортним засобом із незаконно встановленими номерними знаками:

  • Збройних Сил України;
  • Національної гвардії України, Національної поліції України;
  • Державної прикордонної служби України;
  • Державної служби з надзвичайних ситуацій;
  • Державної спеціальної служби транспорту;
  • Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації або дипломатичних представництв;
  • консульств та інших міжнародних організацій, які користуються повним та частковим імунітетом

За порушення накладається штраф у розмірі 2550 грн.

Зазначається, що третя частина статті передбачає відповідальність за повторність незаконного використання номерних знаків державних органів та дипломатичних установ протягом року.

Штраф за порушення складає в розмірі 5100 грн та позбавлення прав керування автомобілем на строк від 3 до 6 місяців.

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