В Украине ввели новые штрафы для водителей: сколько придется платить за нарушение

В Украине внесли изменения в КУоАП и ЗУ "О дорожном движении". Теперь нельзя использовать незаконные номерные знаки на машинах ВСУ, Нацгвардии, Нацполиции, Госпогранслужбы, а также прикрывать их стеклами, пленкой или грязью.
Об этом сообщили на странице Национальной полиции Украины в Facebook.
Три части новой статьи 121-3 КУоАП устанавливают ответственность за нарушение правил использования номерных знаков водителями транспортных средств.
Теперь водителей транспортных средств будут привлекать к ответственности за управление или эксплуатацию автомобиля:
За нарушение части первой будет наложен штраф в размере 1190 грн.
Еще одна часть статьи предусматривает административную ответственность за управление транспортным средством с незаконно установленными номерными знаками:
За нарушение налагается штраф в размере 2550 грн.
Отмечается, что треть статьи предусматривает ответственность за повторность незаконного использования номерных знаков государственных органов и дипломатических учреждений в течение года.
Штраф за нарушение составляет в размере 5100 грн и лишение прав вождения на срок от 3 до 6 месяцев.
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