В Украине ввели новые штрафы для водителей: сколько придется платить за нарушение

Три части новой статьи 121-3 КУоАП устанавливают ответственность за нарушение правил использования номерных знаков водителями транспортных средств.

Теперь водителей транспортных средств будут привлекать к ответственности за управление или эксплуатацию автомобиля:

без номерного знака;

с номерным знаком, не принадлежащим этому средству или не соответствующим установленным образцам или требованиям;

с номерным знаком, закрепленным в не установленном для этого месте;

перевернутым или неосвещенным номерным знаком;

закрытым другими предметами (в том числе прозрачными);

с нанесением покрытия или применением материалов, препятствующих или усложняющих его идентификацию;

загрязненным номерным знаком, если такая загрязненность не позволяет четко определить символы или буквенно-числовую комбинацию номерного знака с расстояния 20 метров;

действия, направленные на сокрытие номерного знака.

За нарушение части первой будет наложен штраф в размере 1190 грн.

Еще одна часть статьи предусматривает административную ответственность за управление транспортным средством с незаконно установленными номерными знаками:

Вооруженных Сил Украины;

Национальной гвардии Украины;

Национальной полиции Украины;

Государственной пограничной службы Украины;

Государственной службы по чрезвычайным ситуациям;

Государственной специальной службы транспорта;

Государственной службы специальной связи и защиты информации или дипломатических представительств;

консульств и других международных организаций, пользующихся полным и частичным иммунитетом

За нарушение налагается штраф в размере 2550 грн.

Отмечается, что треть статьи предусматривает ответственность за повторность незаконного использования номерных знаков государственных органов и дипломатических учреждений в течение года.

Штраф за нарушение составляет в размере 5100 грн и лишение прав вождения на срок от 3 до 6 месяцев.