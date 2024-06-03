В Україні впали ціни на ягоду, яку зараз купують усі

В Україні за останній тиждень впала в ціні популярна ягода - полуниця.

Скільки зараз коштує ягода - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Чому ціни на полуницю падають

Українці нарешті отримали можливість придбати полуницю за більш доступною ціною, адже ще місяць тому її вартість була практично непосильною для більшості споживачів.

На 1 червня середня ціна за кілограм полуниці складає 121,03 грн. У минулому місяці ця ж ягода обійшлася в середньому у 147,20 грн за кілограм.

Проте варто звернути увагу на те, що вартість полуниці може відрізнятися у різних магазинах. На щотижневих продуктових ярмарках, наприклад, у Києві ягоду можна придбати дешевше.

Скільки коштує полуниця в Україні

В супермаркеті "Сільпо" кілограм ягоди коштує 101 гривню за кілограм, в Varus 124 гривні за кілограм. На ярмарку в Києві можна купити полуницю від 75 гривень за кілограм.

Ціна полуниці в українських магазинах (Скриншот)