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В Києві продають черешню по "космічній" ціні: кілограм від 1000 гривень

Київ, Четвер 23 травня 2024 09:20
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В Києві продають черешню по "космічній" ціні: кілограм від 1000 гривень Фото: В Києві продають черешню по дуже високим цінам (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

В Києві продають черешню по дуже високим цінам. Так, за кілограм ягоди подекуди просять більше тисячі гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на ТСН.

Скільки коштує черешня в Києві

За словами журналістки в сюжеті, На Володимирському ринку є черешня по 600, 1000 та 1200 гривень за кілограм. Та, що найдорожча, - імпортна.

На самому дорогому ринку Києва - Бессарабському, вітчизняна черешня коштує 500 гривень, а ягода з Греції 1200 гривень.

На Лук'янівському ринку торгують переважно вітчизняною черешнею. Ціни стартують від 300 гривень, закінчуються 500 гривень.

На овочевому ринку Троєщина, де зазвичай закупаються перекупники, черешня коштує 700, 300, 250 гривень.

Цікаво, що найдешевшу ягоду можна купити на щотижневих столичних ярмарках, які відбуваються в кожному районі. Там за літню ягоду просять 200 гривень.

Нагадаємо, що в Україні впадуть ціни на популярний овоч.

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