В Украине упали цены на ягоду, которую сейчас покупают все

В Украине за последнюю неделю упала в цене популярная ягода - клубника.

Сколько сейчас стоит ягода - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Почему цены на клубнику падают

Украинцы, наконец, получили возможность приобрести клубнику по более доступной цене, ведь еще месяц назад ее стоимость была практически непосильной для большинства потребителей.

По состоянию на 1 июня средняя цена за килограмм клубники составляет 121,03 грн. В прошлом месяце эта же ягода обошлась в среднем 147,20 грн за килограмм.

Однако стоит обратить внимание на то, что стоимость клубники может отличаться в разных магазинах. На еженедельных продуктовых ярмарках, например, в Киеве ягоду можно купить дешевле.

Сколько стоит клубника в Украине.

В супермаркете "Сильпо" килограмм ягоды стоит 101 гривну за килограмм, в Varus 124 гривны за килограмм. На ярмарке в Киеве можно купить клубнику от 75 гривен за килограмм.

Цена клубники в магазинах (Скриншот)