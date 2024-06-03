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В Украине упали цены на ягоду, которую сейчас покупают все

Понедельник 03 июня 2024 08:44
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В Украине упали цены на ягоду, которую сейчас покупают все Фото: В Украине подешевела клубника (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

В Украине за последнюю неделю упала в цене популярная ягода - клубника.

Сколько сейчас стоит ягода - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Почему цены на клубнику падают

Украинцы, наконец, получили возможность приобрести клубнику по более доступной цене, ведь еще месяц назад ее стоимость была практически непосильной для большинства потребителей.

По состоянию на 1 июня средняя цена за килограмм клубники составляет 121,03 грн. В прошлом месяце эта же ягода обошлась в среднем 147,20 грн за килограмм.

Однако стоит обратить внимание на то, что стоимость клубники может отличаться в разных магазинах. На еженедельных продуктовых ярмарках, например, в Киеве ягоду можно купить дешевле.

Сколько стоит клубника в Украине.

В супермаркете "Сильпо" килограмм ягоды стоит 101 гривну за килограмм, в Varus 124 гривны за килограмм. На ярмарке в Киеве можно купить клубнику от 75 гривен за килограмм.

В Украине упали цены на ягоду, которую сейчас покупают всеВ Украине упали цены на ягоду, которую сейчас покупают всеЦена клубники в магазинах (Скриншот)

Напомним, что в Киеве продают черешню по "космической" цене.

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В материале использованы данные с сайтов Минфин, Сильпо, Varus и другие.

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