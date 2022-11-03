В Україні відкрився найновіший McDonald’s: де саме і як виглядає (фото)

У Львові відкрився новий McDonald’s. І це той єдиний на сьогодні випадок, коли ресторан не відновив роботу, а саме розпочав.
Де саме знаходиться "мак" і як він виглядає - читайте і дивіться у нашому матеріалі нижче.
Відкриття цього закладу планувалося у березні 2022 року, і в лютому приміщення "мака" було майже повністю готове до приймання відвідувачів.
Двоповерховий ресторан розташований на просп. Червоної Калини, 60-Б, що на Сихові - найбільшому житловому масиві міста.
Він розрахований на 235 людей: має 155 місць у залі та ще 80 на терасі.
У залі працюють 7 терміналів самообслуговування, більшість із яких двосторонні (тобто разом - 14).
Автомобілісти можуть придбати їжу на МакДрайві з двома лініями в’їзду, де уперше у Львові встановлені цифрові дисплеї для меню.
Для організації послуги доставки McDelivery облаштована окрема кімната для кур’єрів.
Новий McDonald’s у Львові (фото: facebook.com/McDonaldsUA)
Додамо, що на сьогодні у Львові працює 7 ресторанів McDonald’s. Ось їхні адреси:
У прес-службі McDonald’s повідомляють, що протягом наступних двох місяців в Україні мають відкритися ще два заклади, які були майже повністю добудовані і мали розпочати роботу на початку 2022 року.
У той же час, в компанії не кажуть заздалегідь дат і міст, де запрацюють "маки".
"Роботу ресторанів ми відновлюємо відповідно до поетапного плану. Очікуйте", - додають в McDonald’s.
Також 3 листопада McDonald’s знову відкрилися у Вінниці. Мова йде про заклади на просп. Юності, 43-А та на вул. Соборній, 51-А.
Загалом в Україні сьогодні відновили роботу вже 49 ресторанів. Поласувати бургерами і картоплею фрі можна зараз у таких містах:
У Києві станом на зараз відкриті ресторани за адресами:
McDonald's у Києві (фото: facebook.com/McDonaldsUA)
"Маки" працюють з 09:00 до 21:00 по всіх каналах продажу та дотримуються розширених правил безпеки, впроваджених в мережі.
Зокрема, заклади закриваються під час повітряної тривоги, щоб працівники та відвідувачі могли перейти у найближче укриття. При цьому команда оперативно видає уже оплачені замовлення, поки зупиняє виробничі процеси та вимикає обладнання перед закриттям.
Ресторан продовжує роботу орієнтовно через годину після скасування тривоги: цей час потрібен на включення і налаштування обладнання та для підготовки працівників до роботи.
Якщо повітряна тривога буде скасована менш ніж за годину до закриття, то ресторан відкриється наступного дня.
Також ресторани не працюють під час відключення електроенергії і продовжуватимуть роботу орієнтовно через годину після поновлення електропостачання.
McDonald's поновив роботу низки ресторанів (фото: facebook.com/McDonaldsUA)
Раніше у McDonald's розповіли, чому так довго поновлювали роботу ресторанів в Україні.
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