В Украине открылся самый новый McDonald's: где и как он выглядит (фото)

Что известно о новом McDonald's во Львове

Открытие этого заведения планировалось в марте 2022 года, и в феврале помещение "мака" было почти полностью готово к приему посетителей.

Двухэтажный ресторан находится на просп. Червоной Калины, 60-Б, что на Сыхове - крупнейшем жилом массиве города.

Он рассчитан на 235 человек: 155 мест в зале и еще 80 на террасе.

В зале работают 7 терминалов самообслуживания, большинство из которых двусторонние (то есть вместе - 14).

Автомобилисты могут купить еду на МакДрайве с двумя линиями въезда, где впервые во Львове установлены цифровые дисплеи для меню.

Для организации услуги доставки McDelivery обустроена отдельная комната для курьеров.

Новый McDonald's во Львове (фото: facebook.com/McDonaldsUA)

Добавим, что сегодня во Львове работает 7 ресторанов McDonald's. Вот их адреса:

просп. Шевченко, 7

просп. Черновола, 12

просп. Свободы, 35

Пустомытовский р-н, ул. Стрыйская, 30-А (не работает на доставку)

ул. Владимира Великого, 24-А

ул. Под Дубом, 7-Б (ТРЦ Forum Lviv)

просп. Червоной Калины, 60-Б

Какие рестораны откроются скоро

В пресс-службе McDonald's сообщают, что в течение следующих двух месяцев в Украине должно открыться еще два заведения, которые были почти полностью достроены и должны были начать работу в начале 2022 года.

В то же время в компании не говорят заранее дат и городов, где заработают "маки".

"Работу ресторанов мы восстанавливаем в соответствии с поэтапным планом. Ожидайте", - добавляют в McDonald's.

Какие рестораны McDonald's уже работают в Украине

Также 3 ноября McDonald's снова открылись в Виннице. Речь идет о заведениях на просп. Юности, 43-А и ул. Соборная, 51-А.

Всего в Украине сегодня возобновили работу уже 49 ресторанов. Полакомиться бургерами и картофелем фри можно сейчас в таких городах:

Ивано-Франковск

Белая Церковь

Бровары

Житомир

Тернополь

Борисполь

с. Софиевская Борщаговка

с. Горе

Винница

Львов

Киев

Какие "маки" работают в столице?

В Киеве на сегодня открыты рестораны по адресам:

Кольцевая дорога, 1

просп. Палладина, 7 А

Боричев спуск, 10А

ул. Е. Сверстюка, 1

ул. Драйзера, 4

просп. Гагарина, 2а

Вокзальная пл., 2 (не работает на доставку)

ул. Софиевская, 1/2

просп. Бажана, 3б

просп. Степана Бандеры, 12-а

ул. Гришко, 7

просп. Шухевича, 2-Т (не работает на доставку)

ул. Оноре де Бальзака, 2а

ул. Большая Васильковская, 22

просп. Броварской, 27

ул. Б. Хмельницкого, 40/25

ул. Вышгородская, 33а

просп. Николая Бажана, 8

Кольцевая дорога, 14В

ул. Курбаса, 19а

ул. Игната Хоткевича, 1в

Оболонский проспект, 1б

ул. Гната Юры, 13

ул. Берковецкая, 6д (не работает на доставку)

ул. Лаврухина, 4

просп. Оболонский, 26а

ул. Ивана Миколайчука, 16

пл. Героев Бреста, 1.

просп. Победы, 138

просп. Правды, 47

просп. Степана Бандеры 36 Б

ул. Ивана Мазепы, 1

просп. Победы, 65

ул. Архитектора Вербицкого, 1

McDonald's в Киеве (фото: facebook.com/McDonaldsUA)

Как работает McDonald's сейчас?

"Маки" работают с 09:00 до 21:00 по всем каналам продаж и соблюдают расширенные правила безопасности, внедренные в сети.

В частности, заведения закрываются во время воздушной тревоги, чтобы работники и посетители могли перейти в ближайшее укрытие. При этом команда оперативно выдает уже оплаченные заказы, пока останавливает производственные процессы и выключает оборудование перед закрытием.

Ресторан продолжает работу ориентировочно через час после отмены тревоги: это время требуется на включение и настройку оборудования и подготовки работников к работе.

Если воздушная тревога будет отменена менее чем за час до закрытия, ресторан откроется на следующий день.

Также рестораны не работают при отключении электроэнергии и будут продолжать работу ориентировочно через час после возобновления электроснабжения.

McDonald's возобновил работу ряда ресторанов (фото: facebook.com/McDonaldsUA)