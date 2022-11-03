В Украине открылся самый новый McDonald's: где и как он выглядит (фото)

Во Львове открылся новый McDonald's. И это тот единственный на сегодняшний день случай, когда ресторан не возобновил работу, а именно начал.
Где именно находится "мак" и как он выглядит - читайте и смотрите в нашем материале ниже.
Открытие этого заведения планировалось в марте 2022 года, и в феврале помещение "мака" было почти полностью готово к приему посетителей.
Двухэтажный ресторан находится на просп. Червоной Калины, 60-Б, что на Сыхове - крупнейшем жилом массиве города.
Он рассчитан на 235 человек: 155 мест в зале и еще 80 на террасе.
В зале работают 7 терминалов самообслуживания, большинство из которых двусторонние (то есть вместе - 14).
Автомобилисты могут купить еду на МакДрайве с двумя линиями въезда, где впервые во Львове установлены цифровые дисплеи для меню.
Для организации услуги доставки McDelivery обустроена отдельная комната для курьеров.
Новый McDonald's во Львове (фото: facebook.com/McDonaldsUA)
Добавим, что сегодня во Львове работает 7 ресторанов McDonald's. Вот их адреса:
В пресс-службе McDonald's сообщают, что в течение следующих двух месяцев в Украине должно открыться еще два заведения, которые были почти полностью достроены и должны были начать работу в начале 2022 года.
В то же время в компании не говорят заранее дат и городов, где заработают "маки".
"Работу ресторанов мы восстанавливаем в соответствии с поэтапным планом. Ожидайте", - добавляют в McDonald's.
Также 3 ноября McDonald's снова открылись в Виннице. Речь идет о заведениях на просп. Юности, 43-А и ул. Соборная, 51-А.
Всего в Украине сегодня возобновили работу уже 49 ресторанов. Полакомиться бургерами и картофелем фри можно сейчас в таких городах:
В Киеве на сегодня открыты рестораны по адресам:
McDonald's в Киеве (фото: facebook.com/McDonaldsUA)
"Маки" работают с 09:00 до 21:00 по всем каналам продаж и соблюдают расширенные правила безопасности, внедренные в сети.
В частности, заведения закрываются во время воздушной тревоги, чтобы работники и посетители могли перейти в ближайшее укрытие. При этом команда оперативно выдает уже оплаченные заказы, пока останавливает производственные процессы и выключает оборудование перед закрытием.
Ресторан продолжает работу ориентировочно через час после отмены тревоги: это время требуется на включение и настройку оборудования и подготовки работников к работе.
Если воздушная тревога будет отменена менее чем за час до закрытия, ресторан откроется на следующий день.
Также рестораны не работают при отключении электроэнергии и будут продолжать работу ориентировочно через час после возобновления электроснабжения.
McDonald's возобновил работу ряда ресторанов (фото: facebook.com/McDonaldsUA)
Ранее в McDonald's рассказали, почему так долго возобновляли работу ресторанов в Украине.
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