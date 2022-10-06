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Чому ми так довго відкривалися? У McDonald's висловилися про зміни в роботі через війну

Новость на русском →
Четвер 06 жовтня 2022 18:24
Чому ми так довго відкривалися? У McDonald's висловилися про зміни в роботі через війну Фото: у МакДональдс розповіли, як готувалися знову відкрити ресторани в Україні (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Основним викликом при поновленні роботи мережі ресторанів McDonald's в Україні після тривалої паузи через повномасштабне вторгнення РФ для компанії стало не просто поновлення цієї операційної діяльності, а адаптація - як у ній по-іншому працювати, в умовах війни.

Про це розповіла CEO McDonald’s на ринках України, Чехії та Словаччини Юлія Бадрітдінова у ході онлайн-конференції Forbes.

"Чому ми так довго відкривалися з моменту прийняття рішення? Бажання було людей, щоб ми відкрилися швидше, і багато було: "ми відкриваємося вже в серпні...", "вже завтра..." Основною історією було ухвалення рішення про підготовку людей" , – зазначила вона.

Зокрема, йдеться про перепідготовку персоналу "Маків", щоб співробітники закладів могли ефективно працювати в нових реаліях, не зазнавали стресів, а також з урахуванням безпекової ситуації для самих відвідувачів.

"Працівників потрібно було перенавчити, їх потрібно було підготувати з точки зору комунікації, ми почали готувати наші тренінгові програми, ми надали можливість перевірки на посттравматичний синдром, щоби якщо людина помічає, що має ознаки цього синдрому, вона може звернутися до психолога. Нам потрібно було підготувати людей - це було основне", – пояснила Бадрітдінова.

Після того, як у керівництві McDonald's визначили ресторани, які будуть знову відкриті, потрібно зібрати великі команди, понад сто людей, для роботи в цих закладах.

"Основний челендж у тому, що ці команди, зібрані дуже часто зараз із різних ресторанів, із різних міст, тому що люди переїжджають. І ще - як створити такі команди, щоб вони працювали ефективно", - розповіла вона.

Так, враховуючи час, скільки персонал не працював, співробітникам потрібно поновити знання, психологічний стан.

"І в момент, коли вони відкриваються, у них немає можливості поступово оновлюватися, а просто в цей момент у тебе стоять величезні черги спочатку кур'єрів, а потім відвідувачів, і шалений темп, і шалена кількість бургерів. Зовсім інша модель усередині виробництва...

...Тому, що незважаючи на те, що ми скоротили меню, у нас змінилося споживання - що люди замовляють, та забезпечити з першого ж дня ефективну роботу ресторану, щоб не розчарувати наших людей, і при цьому забезпечити закриття ресторану, коли лунають сирени - ось це основні наші челенджі", - зазначила Бадрітдінова.

Відео: у McDonald's висловилися про запуск роботи ресторанів в Україні після російського повномасштабного вторгнення

Раніше ми розповідали, що наприкінці вересня McDonald's відкрив зали у 10 ресторанах Києва і писали - де можна поїсти всередині.

Також перед цим ми публікували докладну інструкцію про те, як і де замовити їжу з МакДональдса.

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