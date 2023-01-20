В Україні створюють інноваційні Smart-укриття

В Україні планують реорганізувати існуючі укриття та бомбосховища, перетворивши їх на безпечні освітні інноваційні хаби Smart Shelter - CLUST Space. За задумом ініціаторів проекту, вони зможуть гуртувати творчу молодь як під час небезпеки, так і в мирні часи, та працюватимуть на постійній основі.

Як виглядатимуть Smart-укриття, у чому їх особливість і де облаштують такі хаби - читайте у матеріалі на Styler.

Метою проекту є підтримка безперервного освітнього процесу в Україні в умовах російської повномасштабної військової агресії, пошук та впровадження інноваційних та комфортних рішень безпеки, що стануть фундаментом повоєнного відновлення країни.

Де облаштують Smart-укриття

З'являться Smart Shelter на базі приміщень вишів, а першою "ластівкою" стане Національний технічний університет "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" – на базі приміщення центральної бібліотеки якого реалізують проект, зазначають 20 січня у прес-службі міністерства освіти та науки України.

У відомстві зазначили, що вже було створено робочу групу, до якої входять:

студенти та керівний склад КПІ,

представники державних установ,

співробітники компанії "CLUST".

"Наразі команда проекту шукає партнерів для його масштабування по всій території України та відкриття ще 10 - 20 інноваційних укриттів при університетах", - йдеться у повідомленні.

В українських вишах з'являться Smart-укриття (фото: clust.space)

Автори проекту характеризують своє "дітище" як розумний мультифункціональний простір, в якому комфортно вчитися за будь-яких обставин, розповідають на сайті компанії.

Так, зазначають у CLUST Space, наявні бомбосховища у вищих навчальних закладах "некомфортні та функціонують лише як місце, де можна перечекати сигнал повітряної тривоги". Тому з'явилася ідея реорганізації укриттів та перетворення їх на безпечні інноваційні освітні хаби.

Що буде в Smart-укритті

Перший інноваційний хаб Smart Shelter облаштують у приміщенні площею 600 квадратних метрів.

Окрім робочої зони для навчання, читання лекцій та презентацій, там буде зона відпочинку, кухня, туалети та душові кабіни, куточок для дітей з меблями-трансформерами та багато іншого.

Укриття планують перетворити на безпечні освітні інноваційні хаби (фото: clust.space)