У школі Гостомеля обладнали актуальне укриття: як воно виглядає
Під Києвом в одній зі шкіл облаштували укриття, де діти можуть не лише пересидіти повітряну тривогу, а й навчатись і гратись. Крім того, приміщення повністю є актуальним у час масштабного відключення електроенергії.
Фото укриття у закладі освіти Гостомеля опублікував у Facebook голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.
Як виглядає актуальне укриття у школі Гостомеля
Приміщення облаштоване для проведення занять під час тривог. У ньому є всі необхідні комунікації.
Також тут проведений Wi-Fi та є генератор - на випадок відключення світла. Це сьогодні вкрай актуальні речі.
Це укриття розраховане на вміщення близько 500 людей.
Укриття в школі Гостомеля (фото: facebook.com/oleksyikuleba)
За словами Кулеби, облаштування сховища було закінчено минулого тижня, але його будуть розширювати. Зокрема, згодом майстри ремонтуватимуть сусідні кімнати.
Також чиновник нагадав, що в області сьогодні "тривають облаштування укриттів у школах задля організації безпечного та якісного освітнього процесу".
Додамо, що у всій Київській області після масового обстрілу 15 листопада в освітніх закладах змінили режим навчання.
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