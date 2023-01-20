В Украине создают инновационные Smart-укрытия

В Украине планируют реорганизовать существующие укрытия и бомбоубежища, превратив их в безопасные образовательные инновационные хабы Smart Shelter - CLUST Space. По замыслу инициаторов проекта, они смогут сплачивать творческую молодежь как во время опасности, так и в мирные времена, и будут работать на постоянной основе.

Как будут выглядеть Smart-укрытия, в чем их особенность и где обустроят такие хабы - читайте в материале на Styler.

Целью проекта является поддержка непрерывного образовательного процесса в Украине в условиях российской полномасштабной военной агрессии, поиск и внедрение инновационных и комфортных решения безопасности, что станут фундаментом послевоенного восстановления страны.

Где обустроят Smart-укрытия

Появятся Smart Shelter на базе помещений вузов, а первой "ласточкой" станет Национальный технический университет "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" - на базе помещения центральной библиотеки которого реализуют проект, отмечают 20 января в пресс-службе министерства образования и науки Украины.

В ведомстве отметили, что уже была создана рабочая группа, в которую входят:

студенты и руководящий состав КПИ,

представители государственных учреждений,

сотрудники компании "CLUST".

"В настоящее время команда проекта ищет партнеров для его масштабирования по всей территории Украины и открытие еще 10 - 20 инновационных укрытий при университетах", - говорится в сообщении.

В украинских вузах появятся Smart-укрытия (фото: clust.space)

Авторы проекта характеризуют свое "детище" как умное мультифункциональное пространство, в котором комфортно учиться при любых обстоятельствах, рассказывают на сайте компании.

Так, отмечают в CLUST Space, имеющиеся бомбоубежища в высших учебных заведениях "некомфортные и функционируют только как место, где можно переждать сигнал воздушной тревоги". Поэтому появилась идея реорганизации убежищ, и превращения их в безопасные инновационные образовательные хабы.

Что будет в Smart-укрытии

Первый инновационный хаб Smart Shelter обустроят в помещении площадью 600 квадратных метров.

Кроме рабочей зоны для обучения, чтения лекций и презентаций, там будет зона отдыха, кухня, туалеты и душевые кабины, уголок для детей с мебелью-трансформерами и многое другое.

Укрытия планируют превратить в безопасные образовательные инновационные хабы (фото: clust.space)