ua en ru
Чт, 27 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Україні стрімко дешевшає сезонний продукт: ціна вже впала в два рази

Новость на русском →
Четвер 27 липня 2023 17:23
В Україні стрімко дешевшає сезонний продукт: ціна вже впала в два рази В Україні впали ціни на капусту (фото: freepik)
Автор: Тетяна Самарук

На українському ринку ціни на капусту активно падають. Експерти прогнозують, що цей сезонний продукт дешевшатиме надалі.

Про це повідомили на сайті інформаційно-аналітичного проєкту продовольчого ринку EastFruit.

Як впала ціна

У порівнянні з минулим тижнем дана продукція подешевшала в середньому на 20% і наразі білокачанна капуста пропонується до продажу від 6 до 12 грн/кг.

Тоді як мінімальна ціна на капусту на початку тижня встановилась 12 гривень, а наразі - впала у два рази, тобто до 6 гривень.

Причиною здешевшання спеціалісти називають малий попит, хоча пропозиція досить велика.

До того ж зараз вартість білокачанної капусти в Україні вже впала в середньому на 65% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Фермери це пояснюють значним розширенням посівних площ під ранніми та пізніми сортами капусти.

"Дощі, що пройшли останнім часом на території країни, сприятимуть отриманню високого врожаю пізніх сортів капусти", - кажуть аналітики.

Які ціни в супермаркетах

За даним сайту "Мінфін", середня ціна на молоду капусту у супермаркетах становить 16,34 грн/кг. Тоді як капуста білокачанна вартує 17,50 грн/кг.

В Україні стрімко дешевшає сезонний продукт: ціна вже впала в два разиВ Україні стрімко дешевшає сезонний продукт: ціна вже впала в два разиЦіни на капусту в Україні (скриншот)

В українському супермаркеті Auchan ціна на молоду капусту становить 15,50 грн/кг.

В Україні стрімко дешевшає сезонний продукт: ціна вже впала в два разиСкриншот

Найдорожче молода капуста коштує у супермаркеті Varus - 17,50 грн/кг.

В Україні стрімко дешевшає сезонний продукт: ціна вже впала в два разиСкриншот

У популярному українському супермаркеті Сільпо за 100 г молодої капусти потрібно заплатити 1,60 грн.

В Україні стрімко дешевшає сезонний продукт: ціна вже впала в два рази

Скриншот

Також одна із найвищих цін на молоду капусту виявилась у супермаркеті Novus - 16,59 грн/кг.

В Україні стрімко дешевшає сезонний продукт: ціна вже впала в два рази

Скриншот

Раніше експерт попереджав про новий ріст цін на продукти в Україні.

Також ми писали, які зараз ціни на кавуни та коли впаде вартість.

Читайте РБК-Україна в Google News
капуста ціни ціни в Україні Ціни на продукти