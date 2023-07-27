В Україні стрімко дешевшає сезонний продукт: ціна вже впала в два рази

На українському ринку ціни на капусту активно падають. Експерти прогнозують, що цей сезонний продукт дешевшатиме надалі.

Про це повідомили на сайті інформаційно-аналітичного проєкту продовольчого ринку EastFruit .

Як впала ціна

У порівнянні з минулим тижнем дана продукція подешевшала в середньому на 20% і наразі білокачанна капуста пропонується до продажу від 6 до 12 грн/кг.

Тоді як мінімальна ціна на капусту на початку тижня встановилась 12 гривень, а наразі - впала у два рази, тобто до 6 гривень.

Причиною здешевшання спеціалісти називають малий попит, хоча пропозиція досить велика.

До того ж зараз вартість білокачанної капусти в Україні вже впала в середньому на 65% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Фермери це пояснюють значним розширенням посівних площ під ранніми та пізніми сортами капусти.

"Дощі, що пройшли останнім часом на території країни, сприятимуть отриманню високого врожаю пізніх сортів капусти", - кажуть аналітики.

Які ціни в супермаркетах

За даним сайту "Мінфін", середня ціна на молоду капусту у супермаркетах становить 16,34 грн/кг. Тоді як капуста білокачанна вартує 17,50 грн/кг.

Ціни на капусту в Україні (скриншот)

В українському супермаркеті Auchan ціна на молоду капусту становить 15,50 грн/кг.

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Найдорожче молода капуста коштує у супермаркеті Varus - 17,50 грн/кг.

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У популярному українському супермаркеті Сільпо за 100 г молодої капусти потрібно заплатити 1,60 грн.

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Також одна із найвищих цін на молоду капусту виявилась у супермаркеті Novus - 16,59 грн/кг.

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