ua en ru
Чт, 27 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Украине стремительно дешевеет сезонный продукт: цена уже упала в два раза

Новина українською →
Четверг 27 июля 2023 17:23
В Украине стремительно дешевеет сезонный продукт: цена уже упала в два раза В Украине упали цены на капусту (фото: freepik)
Автор: Татьяна Самарук

На украинском рынке цены на капусту активно падают. Эксперты прогнозируют, что этот сезонный продукт будет дешеветь в дальнейшем.

Об этом сообщили на сайте информационно-аналитического проекта продовольственного рынка EastFruit.

Как упала цена

По сравнению с прошлой неделей данная продукция подешевела в среднем на 20% и белокочанная капуста предлагается к продаже от 6 до 12 грн/кг.

В то время как минимальная цена на капусту в начале недели установилась 12 гривен, а сейчас - упала в два раза, то есть до 6 гривен.

Причиной удешевления специалисты называют малый спрос, хотя предложение достаточно большое.

К тому же, сейчас стоимость белокочанной капусты в Украине уже упала в среднем на 65% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Фермеры это объясняют значительным расширением посевных площадей под ранними и поздними сортами капусты.

"Дожди, прошедшие в последнее время на территории страны, будут способствовать получению высокого урожая поздних сортов капусты", - говорят аналитики.

Какие цены в супермаркетах

По данным сайта "Мінфін", средняя цена на молодую капусту в супермаркетах составляет 16,34 грн/кг. В то время как капуста белокочанная стоит 17,50 грн/кг.

В Украине стремительно дешевеет сезонный продукт: цена уже упала в два разаВ Украине стремительно дешевеет сезонный продукт: цена уже упала в два раза Цены на капусту в Украине (скриншот)

В украинском супермаркете Auchan цена молодой капусты составляет 15,50 грн/кг.

В Украине стремительно дешевеет сезонный продукт: цена уже упала в два разаСкриншот

Дороже всего молодая капуста стоит в супермаркете Varus - 17,50 грн/кг.

В Украине стремительно дешевеет сезонный продукт: цена уже упала в два разаСкриншот

В популярном украинском супермаркете Сільпо за 100 граммов молодой капусты нужно заплатить 1,60 грн.

В Украине стремительно дешевеет сезонный продукт: цена уже упала в два раза

Скриншот

Также одна из самых высоких цен на молодую капусту оказалась в супермаркете Novus - 16,59 грн/кг.

В Украине стремительно дешевеет сезонный продукт: цена уже упала в два раза

Скриншот

Ранее эксперт предупреждал о новом росте цен на продукты в Украине.

Также мы писали, какие сейчас цены на арбузы и когда упадет стоимость.

Читайте РБК-Украина в Google News
капуста ціни ціни в Україні Цены на продукты