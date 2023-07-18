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Експерт попередив про новий ріст цін на продукти в Україні: що може подорожчати

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Вівторок 18 липня 2023 15:20
Експерт попередив про новий ріст цін на продукти в Україні: що може подорожчати Що буде з цінами на продукти у серпні (фото: freepik)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні здорожчання електроенергії та пального від 1 липня призвело до нового сплеску цін на продукти. Зростуть у ціни продукти промислової переробки.

Про це повідомив директор Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Юрій Луценко.

Що зросте у ціні

За словами експерта, збереглося зростання цін на м'ясо та м’ясопродукти (на 1,9% від травня), овочі (1%), рибу та продукти з риби (0,3%), а на макаронні вироби зменшення цін у травні на 0,2% змінилося зростанням на 0,1% у червні.

Однак експерт каже, що припинилося зменшення цін на цукор.

"Останні тенденції динаміки споживчих цін на продукти харчування дають підстави очікувати їх зниження в цілому вже у липні. Однак здорожчання електроенергії та пального від 1 липня, скоріше за все, призведе до нового сплеску споживчих цін, передусім на продукти промислової переробки та тваринництва", - підсумував експерт.

Він додав, що у червні 2023 року споживчі ціни на продукти зросли від травня на 0,1%. Це найменший рівень зростання з початку року, який у перші три місяці складав 1,4-2,3%, у квітні - 0,3%, а у травні - 0,9%.

Які зараз ціни на продукти

За даними сайту "Мінфін", станом на 18 липня, ціни на популярні продукти Україні такі:

  • яловичина ребра - 160,48 грн/кг
  • курятина стегно - 113,45 грн/кг
  • курятина філе - 147,60 грн/кг
  • свинина грудинка - 178,47 грн/кг
  • свинина ошийок - 251,56 грн/кг
  • свинина шашлик - 198, 71 грн/кг
  • сало домашнє - 254 грн/кг
  • капуста молода - 24,82 грн/кг
  • картопля молода - 20,20 грн/кг
  • цибуля біла - 107 грн/кг
  • морква - 55,63 грн/кг
  • огірки - 24,99 грн/кг
  • перець болгарський жовтий - 124,38 грн/кг
  • помідори червоні - 57,88 грн/кг
  • буряк молодий - 34,64 грн/кг
  • часник молодий - 147,90 грн/кг
  • апельсини - 64,57 грн/кг
  • виноград - 162,40 грн/кг

Раніше ми повідомляли, що на 23% подешевшав популярний літній овоч в Україні.

Також ми писали, як зміняться ціни на продукти у серпні.

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