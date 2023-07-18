Експерт попередив про новий ріст цін на продукти в Україні: що може подорожчати

В Україні здорожчання електроенергії та пального від 1 липня призвело до нового сплеску цін на продукти. Зростуть у ціни продукти промислової переробки.

Що зросте у ціні

За словами експерта, збереглося зростання цін на м'ясо та м’ясопродукти (на 1,9% від травня), овочі (1%), рибу та продукти з риби (0,3%), а на макаронні вироби зменшення цін у травні на 0,2% змінилося зростанням на 0,1% у червні.

Однак експерт каже, що припинилося зменшення цін на цукор.

"Останні тенденції динаміки споживчих цін на продукти харчування дають підстави очікувати їх зниження в цілому вже у липні. Однак здорожчання електроенергії та пального від 1 липня, скоріше за все, призведе до нового сплеску споживчих цін, передусім на продукти промислової переробки та тваринництва", - підсумував експерт.

Він додав, що у червні 2023 року споживчі ціни на продукти зросли від травня на 0,1%. Це найменший рівень зростання з початку року, який у перші три місяці складав 1,4-2,3%, у квітні - 0,3%, а у травні - 0,9%.

Які зараз ціни на продукти

За даними сайту "Мінфін", станом на 18 липня, ціни на популярні продукти Україні такі: