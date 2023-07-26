Сезон кавунів в Україні: скільки зараз коштує ягода та коли впаде ціна
В Україні на поточному тижні фермери почали відвантаження перших великих партій кавунів. Ціни становлять в межах 18-27 грн/кг, що в середньому на 59% дорожче, ніж на перші партії минулого року.
Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.
Чому ціни високі
Реалізація кавунів у поточному році розпочалася мінімум на тиждень раніше, ніж у минулому.
За словами фахівців, вищі ціни на місцеві кавуни поточного року зумовлені насамперед відсутністю поставок цієї продукції з Херсонської області, яка є лідером з вирощування кавунів.
Фермери кажуть, що більш масовий продаж кавунів розпочнеться на початку серпня. Вони не виключають різкого зниження ціни на кавуни найближчим часом внаслідок збільшення пропозиції на ринку цієї продукції з місцевих господарств.
Які ціни у супермаркетах
В українському супермаркеті Auchan ціна на кавун становить 32,90 грн/кг.
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А у супермаркеті Сільпо кавун можна купити по 2,72 за 100 г.
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У супермаркеті Мегамаркет доведеться заплатити за кавун 33,90 грн/кг.
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Зокрема, ціна на кавун у супермаркеті Novus дещо вища, ніж в інших. Можна купити по 34,99 грн/кг.
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Найдорожче кавун вартує у супермаркеті Metro - 41,50 грн/кг.
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