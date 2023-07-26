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Сезон кавунів в Україні: скільки зараз коштує ягода та коли впаде ціна

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Середа 26 липня 2023 10:20
Сезон кавунів в Україні: скільки зараз коштує ягода та коли впаде ціна Ціни на кавуни в Україні (фото: freepik)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні на поточному тижні фермери почали відвантаження перших великих партій кавунів. Ціни становлять в межах 18-27 грн/кг, що в середньому на 59% дорожче, ніж на перші партії минулого року.

Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Чому ціни високі

Реалізація кавунів у поточному році розпочалася мінімум на тиждень раніше, ніж у минулому.

За словами фахівців, вищі ціни на місцеві кавуни поточного року зумовлені насамперед відсутністю поставок цієї продукції з Херсонської області, яка є лідером з вирощування кавунів.

Фермери кажуть, що більш масовий продаж кавунів розпочнеться на початку серпня. Вони не виключають різкого зниження ціни на кавуни найближчим часом внаслідок збільшення пропозиції на ринку цієї продукції з місцевих господарств.

Які ціни у супермаркетах

В українському супермаркеті Auchan ціна на кавун становить 32,90 грн/кг.

Сезон кавунів в Україні: скільки зараз коштує ягода та коли впаде ціна

Скриншот

А у супермаркеті Сільпо кавун можна купити по 2,72 за 100 г.

Сезон кавунів в Україні: скільки зараз коштує ягода та коли впаде цінаСкриншот

У супермаркеті Мегамаркет доведеться заплатити за кавун 33,90 грн/кг.

Сезон кавунів в Україні: скільки зараз коштує ягода та коли впаде ціна

Скриншот

Зокрема, ціна на кавун у супермаркеті Novus дещо вища, ніж в інших. Можна купити по 34,99 грн/кг.

Сезон кавунів в Україні: скільки зараз коштує ягода та коли впаде цінаСкриншот

Найдорожче кавун вартує у супермаркеті Metro - 41,50 грн/кг.

Сезон кавунів в Україні: скільки зараз коштує ягода та коли впаде цінаСкриншот

Раніше ми повідомляли про 10 властивостей кавуна, про які ви маєте знати перед тим, як його з'їсти.

Також ми писали, чи будуть цього літа в Україні дешеві кавуни.

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