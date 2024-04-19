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В Україні стартувала реєстрація випускників коледжів на бакалаврське ЄФВВ

Що треба знати про реєстрацію на ЄФВВ (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

В Україні розпочалася реєстрація вступників на бакалаврат, які бажають скласти бакалаврське єдине фахове вступне випробування. Вона триватиме до 30 квітня, також передбачений додатковий період.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Освіта.юа.

Що треба знати про реєстрацію

Скласти бакалаврське єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) можуть вступники, які мають дипломи молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра, або ж отримають їх цього року.

Цей іспит передбачений для вступників, які будуть продовжувати навчання за спеціальностями галузей:

  • 07 "Управління та адміністрування"
  • 20 "Аграрні науки та продовольство" 
  • 28 "Публічне управління та адміністрування"
  • 028 "Менеджмент соціокультурної діяльності"
  • 051 "Економіка"

Випускники коледжів зможуть скласти фахове вступне випробування з двох предметів: аграрних наук або економіки та управління.

Наголосимо, що для таких вступників у формулі розрахунку конкурсного бала, окрім бала ЗНО/НМТ, буде використано бал БЄФВВ у разі реєстрації вступника для його проходження.

Скільки триватиме реєстрація

Реєстрація для участі в бакалаврському ЄФВВ проходитимем з 19 до 30 квітня.

Якщо вступники пропустять основну сесію, то зможуть зареєструватись під час додаткового періоду, він триватиме з 10 до 14 червня.

Реєстрацію на участь в БЄФВВ проводять у приймальних комісіях закладів вищої освіти. Реєстрацію можна здійснити і дистанційно, але для цього треба дотриматись чітко визначеного алгоритму.

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