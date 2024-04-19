В Україні стартувала реєстрація випускників коледжів на бакалаврське ЄФВВ

В Україні розпочалася реєстрація вступників на бакалаврат, які бажають скласти бакалаврське єдине фахове вступне випробування. Вона триватиме до 30 квітня, також передбачений додатковий період.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Освіта.юа.
Скласти бакалаврське єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) можуть вступники, які мають дипломи молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра, або ж отримають їх цього року.
Цей іспит передбачений для вступників, які будуть продовжувати навчання за спеціальностями галузей:
Випускники коледжів зможуть скласти фахове вступне випробування з двох предметів: аграрних наук або економіки та управління.
Наголосимо, що для таких вступників у формулі розрахунку конкурсного бала, окрім бала ЗНО/НМТ, буде використано бал БЄФВВ у разі реєстрації вступника для його проходження.
Реєстрація для участі в бакалаврському ЄФВВ проходитимем з 19 до 30 квітня.
Якщо вступники пропустять основну сесію, то зможуть зареєструватись під час додаткового періоду, він триватиме з 10 до 14 червня.
Реєстрацію на участь в БЄФВВ проводять у приймальних комісіях закладів вищої освіти. Реєстрацію можна здійснити і дистанційно, але для цього треба дотриматись чітко визначеного алгоритму.
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